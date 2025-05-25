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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 06:10 | Обновлено 25 мая 2025, 06:22
56
0

Руслан РОТАНЬ: «Среди лидеров у нас совершенно разные бюджеты»

«Александрия» завершила сезон с историческим достижением

25 мая 2025, 06:10 | Обновлено 25 мая 2025, 06:22
56
0
Руслан РОТАНЬ: «Среди лидеров у нас совершенно разные бюджеты»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал ничью против «Черноморца» (0:0) в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

– В матче с «Черноморцем» мы смогли дать игровую практику тем игрокам, которые в течение сезона ее не получали. Это было главное в этом матче, ведь несмотря на отсутствие игровой практики они создавали конкуренцию в клубе и подталкивали игроков основы играть лучше. Поэтому это им благодарность. И хочу подчеркнуть, что команда показывает хороший результат, когда есть конкуренция.

– Каково ваше будущее?

– Пока ничего не могу сказать. Только закончилась игра. Будет награждение и встреча с руководством. Думаю, на следующей неделе уже все решится.

– Перед игрой вы настраивали команду под стиль «Черноморца»?

– Одесса – это футбольный город. И все привыкли, что команда здесь борется за самые высокие места. Сейчас хочу пожелать «Черноморцу» как можно быстрее вернуться в Премьер-лигу. А на поле была хорошая борьба. И соперник очень хорошо себя проявил.

Что касается моей команды, то где-то в первом тайме ребята не поняли плана на игру. Уже после перерыва имели возможности и надо было забивать, но и «Черноморец» создавал моменты.

– В этом чемпионате «Александрия» приучила всех, что команда с каждым туром набирает очки. А как руководство это приветствует? Выплачиваются ли премиальные?

– Ну, вы знаете, в какие времена мы живем? С одной стороны ваш вопрос резонный, но с другой – мы сейчас в состоянии войны. В этих условиях руководство делало все возможное, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Хотелось бы больше, ведь мы играли с разными бюджетами, если учитывать лидеров, но и так хорошо, что в таких условиях руководство делает от себя все возможное.

– На стадионе в Одессе встретились легенды сборной – Ракицкий, Кучер и Ротань. Вы общались с ними?

– Да, конечно. Что касается Александра Кучера, то он сейчас работает в планах становления. И команда прибавляет. А Ракицкому пожелал и дальше продолжать, ведь он очень хорошо вошел в игру, и это только идет на пользу чемпионату.

– Ротань, как тренер уже набираете обороты. Удалось ли вам отойти от мыслей о карьере игрока? И как в целом вам пребывание на «электрическом стуле»?

– От футбольного поля уже полностью отошел. Уже и играть не тянет, и не могу. А что касается «электрического стула», то это как раз точно, ведь уже на поле помочь не можешь. И это все по–разному, ведь оказывается, что на поле легче в эмоциональном плане. Но я этот путь выбрал.Канадский игрок Оклахомы проводит феноменальный сезон

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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