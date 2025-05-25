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Чемпионат Турции
Эюпспор
24.05.2025 16:00 – FT 2 : 1
Антальяспор
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Турция
25 мая 2025, 09:42 | Обновлено 25 мая 2025, 10:54
266
0

Эюпспор со Степаненко в составе переиграл Антальяспор

В Турции были сыграны матчи 37-го тура чемпионата

25 мая 2025, 09:42 | Обновлено 25 мая 2025, 10:54
266
0
Эюпспор со Степаненко в составе переиграл Антальяспор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая были сыграны три матча 37-го тура турецкой Суперлиги.

«Эюпспор» одержал победу над «Антальяспором» – 2:1.

Украинец Тарас Степаненко вышел на поле в стартовом составе и сыграл 86 минут.

«Газиантеп» расписал результативную ничью с «Касымпаша» 2:2.

«Галатасарай» на выезде обыграл "Гезтепе со счетом 2:0.

Турция. Суперлига. 37-й тур

Эюпспор – Антальяспор – 2:1

Голы: Тиам, 40, Ампем, 42, – Гиач, 87

Газиантеп – Касымпаша – 2:2

Голы: Максим, 24, Ндиайе, 45+5, – Фал, 51, Да Коста, 68

Гезтепе – Галатасарай – 0:2

Голы: Айхан, 70, Мората, 90+1

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Адольфо Гайч (Антальяспор).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Принс Ампем (Эюпспор).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Маме Тьям (Эюпспор).
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чемпионат Турции по футболу Эюпспор Касымпаша Газиантеп Гезтепе Галатасарай видео голов и обзор Тарас Степаненко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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