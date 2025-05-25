Эюпспор со Степаненко в составе переиграл Антальяспор
В Турции были сыграны матчи 37-го тура чемпионата
24 мая были сыграны три матча 37-го тура турецкой Суперлиги.
«Эюпспор» одержал победу над «Антальяспором» – 2:1.
Украинец Тарас Степаненко вышел на поле в стартовом составе и сыграл 86 минут.
«Газиантеп» расписал результативную ничью с «Касымпаша» 2:2.
«Галатасарай» на выезде обыграл "Гезтепе со счетом 2:0.
Турция. Суперлига. 37-й тур
Эюпспор – Антальяспор – 2:1
Голы: Тиам, 40, Ампем, 42, – Гиач, 87
Газиантеп – Касымпаша – 2:2
Голы: Максим, 24, Ндиайе, 45+5, – Фал, 51, Да Коста, 68
Гезтепе – Галатасарай – 0:2
Голы: Айхан, 70, Мората, 90+1
События матча
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