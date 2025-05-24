Источник: Будущее Довбика в Роме зависит от одного человека
Решение по украинскому форварду будет принимать новый тренер
Будущее нападающего сборной Украины Артема Довбика в «Роме» будет зависеть от нового главного тренера римлян, сообщает Il Messaggero.
По информации источника, сам 27-летний форвард хотел бы остаться в своем нынешнем клубе. Но все может измениться летом: если новый главный тренер «Ромы» решит, что украинец ему не нужен, римляне будут готовы продать нападающего.
В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 45 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Ранее сообщалось о том, что Довбик признался, что мог перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
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