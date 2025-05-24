Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Будущее Довбика в Роме зависит от одного человека
Италия
24 мая 2025, 23:58 | Обновлено 25 мая 2025, 00:04
464
0

Источник: Будущее Довбика в Роме зависит от одного человека

Решение по украинскому форварду будет принимать новый тренер

24 мая 2025, 23:58 | Обновлено 25 мая 2025, 00:04
464
0
Источник: Будущее Довбика в Роме зависит от одного человека
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Будущее нападающего сборной Украины Артема Довбика в «Роме» будет зависеть от нового главного тренера римлян, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, сам 27-летний форвард хотел бы остаться в своем нынешнем клубе. Но все может измениться летом: если новый главный тренер «Ромы» решит, что украинец ему не нужен, римляне будут готовы продать нападающего.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 45 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось о том, что Довбик признался, что мог перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

По теме:
Милан в последнем матче сезона уверенно переиграл Монцу
ФОТО. Самая сексуальная журналистка впечатлила своим нарядом
Без мотивации и Малиновского. Болонья дома уступила Дженоа
Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Бокс | 24 мая 2025, 02:51 1
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»

Ник Болл высказался о реванше Усика и Дюбуа

ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
Футбол | 24 мая 2025, 18:43 1
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад

Украинский голкипер мог привезти гол в свои ворота

БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
Бокс | 24.05.2025, 09:13
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
Сумасшествие. Гранд выставил на продажу всех игроков
Футбол | 24.05.2025, 23:45
Сумасшествие. Гранд выставил на продажу всех игроков
Сумасшествие. Гранд выставил на продажу всех игроков
12-я ракетка выиграла трофей WTA 500 в Страсбурге перед стартом РГ-2025
Теннис | 24.05.2025, 18:01
12-я ракетка выиграла трофей WTA 500 в Страсбурге перед стартом РГ-2025
12-я ракетка выиграла трофей WTA 500 в Страсбурге перед стартом РГ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
23.05.2025, 21:04 3
Теннис
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
24.05.2025, 08:29 1
Футбол
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
23.05.2025, 07:00 3
Футбол
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
23.05.2025, 07:52 12
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
23.05.2025, 00:21 3
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
23.05.2025, 09:00 2
Футбол
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
24.05.2025, 11:04 4
Теннис
ЧМ по хоккею. Кросби не помеха: сборная Дании переписала историю
ЧМ по хоккею. Кросби не помеха: сборная Дании переписала историю
23.05.2025, 06:35 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем