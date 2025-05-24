Артем ДОВБИК: «Зарплата там была бы очень высокой»
Довбик признался, что мог перейти в чемпионат Саудовской Аравии
Нападающий «Ромы» Артем Довбик рассказал, какие варианты для трансфера имел прошлым летом.
«Были переговоры с «Атлетико», но между спортивными директорами все прошло не так хорошо. Там меня точно не хотел кто-то видеть.
Были переговоры с «Вест Хэмом», даже говорил с их тренером, и также предложения из Саудовской Аравии. Но я хотел играть в Европе, хотя там конечно были бы большая зарплата. Поэтому для меня были только три варианта: «Атлетико», «Вест Хэм» и «Рома», – сказал Довбик.
Ранее форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик сравнил Серию А с чемпионатом Испании, а также признался, почему сейчас ему труднее играть на футбольном поле.
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