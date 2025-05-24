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  4. Артем ДОВБИК: «Зарплата там была бы очень высокой»
Италия
24 мая 2025, 22:55 |
297
0

Артем ДОВБИК: «Зарплата там была бы очень высокой»

Довбик признался, что мог перейти в чемпионат Саудовской Аравии

24 мая 2025, 22:55 |
297
0
Артем ДОВБИК: «Зарплата там была бы очень высокой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Ромы» Артем Довбик рассказал, какие варианты для трансфера имел прошлым летом.

«Были переговоры с «Атлетико», но между спортивными директорами все прошло не так хорошо. Там меня точно не хотел кто-то видеть.

Были переговоры с «Вест Хэмом», даже говорил с их тренером, и также предложения из Саудовской Аравии. Но я хотел играть в Европе, хотя там конечно были бы большая зарплата. Поэтому для меня были только три варианта: «Атлетико», «Вест Хэм» и «Рома», – сказал Довбик.

Ранее форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик сравнил Серию А с чемпионатом Испании, а также признался, почему сейчас ему труднее играть на футбольном поле.

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Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Вест Хэм Атлетико Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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