Артем ДОВБИК: «Зарплата там была бы очень высокой»

Нападающий «Ромы» Артем Довбик рассказал, какие варианты для трансфера имел прошлым летом.

«Были переговоры с «Атлетико», но между спортивными директорами все прошло не так хорошо. Там меня точно не хотел кто-то видеть.

Были переговоры с «Вест Хэмом», даже говорил с их тренером, и также предложения из Саудовской Аравии. Но я хотел играть в Европе, хотя там конечно были бы большая зарплата. Поэтому для меня были только три варианта: «Атлетико», «Вест Хэм» и «Рома», – сказал Довбик.

Ранее форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик сравнил Серию А с чемпионатом Испании, а также признался, почему сейчас ему труднее играть на футбольном поле.