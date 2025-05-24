«Невероятный футболист». Де Брюйне оценил игру Зинченко в Арсенале

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился мыслями относительно своего бывшего одноклубника – украинца Александра Зинченко, который сейчас выступает за лондонский «Арсенал».

«Это невероятный игрок. Он действительно очень хорошо играет в Арсенале», – приводит слова звездного хавбека «Манчестер Сити» Now Arsenal.

В текущем сезоне Александр сыграл за «Арсенал» 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко отреагировал на прощание Де Брюйне с «Этихадом».