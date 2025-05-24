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  4. «Невероятный футболист». Де Брюйне оценил игру Зинченко в Арсенале
Англия
24 мая 2025, 23:35 | Обновлено 24 мая 2025, 23:38
877
0

«Невероятный футболист». Де Брюйне оценил игру Зинченко в Арсенале

Бельгиец дал короткую, но красноречивую характеристику украинцу

24 мая 2025, 23:35 | Обновлено 24 мая 2025, 23:38
877
0
«Невероятный футболист». Де Брюйне оценил игру Зинченко в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне и Александр Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился мыслями относительно своего бывшего одноклубника – украинца Александра Зинченко, который сейчас выступает за лондонский «Арсенал».

«Это невероятный игрок. Он действительно очень хорошо играет в Арсенале», – приводит слова звездного хавбека «Манчестер Сити» Now Arsenal.

В текущем сезоне Александр сыграл за «Арсенал» 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко отреагировал на прощание Де Брюйне с «Этихадом».

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Александр Зинченко Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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