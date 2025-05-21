Зинченко отреагировал на прощание Де Брюйне с Этихадом. Хватило двух слов

Украинский футболист Александр Зинченко лаконично отреагировал на последний матч Кевина Де Брюйне на домашнем стадионе «горожан» – Этихаде, где подопечные Пепа Гвардиолы уверенно одолели «Борнмут» (3:1).

Украинец опубликовал stories в Insgragram, где тепло обратился к бельгийскому ветерану: «Какая легенда!», – лаконично написал украинец.

Де Брюйне присоединился к Манчестер Сити летом 2015 года из Вольфсбурга за 76 млн евро. За 9 лет в клубе он завоевал 18 трофеев, стал одним из лучших игроков в истории команды и любимцем фанатов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити трогательно простился с Кевином Де Брюйне.