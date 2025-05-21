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  4. Зинченко отреагировал на прощание Де Брюйне с Этихадом. Хватило двух слов
Англия
21 мая 2025, 07:11 |
920
0

Зинченко отреагировал на прощание Де Брюйне с Этихадом. Хватило двух слов

Украинец опубликовал stories в Instagram

21 мая 2025, 07:11 |
920
0
Зинченко отреагировал на прощание Де Брюйне с Этихадом. Хватило двух слов
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Украинский футболист Александр Зинченко лаконично отреагировал на последний матч Кевина Де Брюйне на домашнем стадионе «горожан» – Этихаде, где подопечные Пепа Гвардиолы уверенно одолели «Борнмут» (3:1).

Украинец опубликовал stories в Insgragram, где тепло обратился к бельгийскому ветерану: «Какая легенда!», – лаконично написал украинец.

Де Брюйне присоединился к Манчестер Сити летом 2015 года из Вольфсбурга за 76 млн евро. За 9 лет в клубе он завоевал 18 трофеев, стал одним из лучших игроков в истории команды и любимцем фанатов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити трогательно простился с Кевином Де Брюйне.

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Этихад Стэдиум Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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