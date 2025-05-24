Полузащитник Ингульца: «С Ворсклой сами себе привезли гол»

В поединке 30 тура УПЛ «Ингулец» разошелся миром с «Ворсклой» – 1:1 и вынужден распрощаться с элитным дивизионом.

Один из лидеров «Ингульца» Роман Волохатый эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало номинальным хозяевам добиться нужного результата.

«Ингулец устраивала только победа, мы очень старались и считаю, что заслуживали лучшей участи. Ведь до 35 минуты и после перерыва до 80-й – доминировали, преобладали гостей по созданным голевыми моментами, но в очередной раз подводила реализация. Где-то и фарт был на стороне полтавчан, ведь практически мы сами «привезли» себе гол, однажды союзником «Ворсклы» стала перекладина».

Ранее сообщалось о том, что в последнем туре УПЛ «Ингулец» не сумел обыграть «Ворсклу».