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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 23:22 | Обновлено 24 мая 2025, 23:29
89
0

Полузащитник Ингульца: «С Ворсклой сами себе привезли гол»

Роман Волохатый рассказал о последнем матче сезона

24 мая 2025, 23:22 | Обновлено 24 мая 2025, 23:29
89
0
Полузащитник Ингульца: «С Ворсклой сами себе привезли гол»
ФК Ингулец. Роман Волохатый

В поединке 30 тура УПЛ «Ингулец» разошелся миром с «Ворсклой» – 1:1 и вынужден распрощаться с элитным дивизионом.

Один из лидеров «Ингульца» Роман Волохатый эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало номинальным хозяевам добиться нужного результата.

«Ингулец устраивала только победа, мы очень старались и считаю, что заслуживали лучшей участи. Ведь до 35 минуты и после перерыва до 80-й – доминировали, преобладали гостей по созданным голевыми моментами, но в очередной раз подводила реализация. Где-то и фарт был на стороне полтавчан, ведь практически мы сами «привезли» себе гол, однажды союзником «Ворсклы» стала перекладина».

Ранее сообщалось о том, что в последнем туре УПЛ «Ингулец» не сумел обыграть «Ворсклу».

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Ингулец Ворскла Полтава Роман Волохатый Ингулец - Ворскла чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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