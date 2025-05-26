Испания26 мая 2025, 01:37 |
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Лунин оценил решение Реала не продлевать контракт с Модричем
Андрей отреагировал на уход хорвата
26 мая 2025, 01:37 |
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В субботу, 24 мая, прошел матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Победу в матче одержал «Реал» – 2:0.
Этот матч был последним для легенды клуба Луки Модрича в испанском чемпионате – он покинет мадридский клуб после КЧМ-2025. На уход Луки отреагировал Андрей Лунин.
«Вечный Лука Модрич!», – коротко написал Лунин в инстаграме.
В этом сезоне Модрич провел 56 матчей, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.
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