Лунин оценил решение Реала не продлевать контракт с Модричем

В субботу, 24 мая, прошел матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Победу в матче одержал «Реал» – 2:0.

Этот матч был последним для легенды клуба Луки Модрича в испанском чемпионате – он покинет мадридский клуб после КЧМ-2025. На уход Луки отреагировал Андрей Лунин.

«Вечный Лука Модрич!», – коротко написал Лунин в инстаграме.

В этом сезоне Модрич провел 56 матчей, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.