Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин лаконично отреагировал на увольнение Карло Анчелотти из Реала
Испания
26 мая 2025, 03:30 |
105
0

Лунин лаконично отреагировал на увольнение Карло Анчелотти из Реала

Карло провел последний матч в клубе

26 мая 2025, 03:30 |
105
0
Лунин лаконично отреагировал на увольнение Карло Анчелотти из Реала

В субботу, 24 мая, прошел матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Победу в матче одержал «Реал» – 2:0.

Этот матч был последним для главного тренер клуба итальянца Карло Анчелотти. На его уход в социальных сетях отреагировал украинский вратарь «бланкос» Андрей Лунин.

«Мистер 🤝🤍», – лаконично отреагировал Андрей.

Новым тренером «Реала» станет уже бывший наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

По теме:
Золотая бутса. Итоговый рейтинг: Мбаппе одержал победу в гонке бомбардиров
Тренер Жироны отреагировал на четыре пропущенных гола Крапивцова в Ла Лиге
Лунин стал приоритетной трансферной целью для известного клуба
чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
Теннис | 25 мая 2025, 14:35 6
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025

Ева Лис в статусе андердога переиграла Пейтон Стернс в 1/64 финала французского мейджора

Секрет в смене тренера. Полесье вырвало путевку в еврокубки
Футбол | 25 мая 2025, 19:56 24
Секрет в смене тренера. Полесье вырвало путевку в еврокубки
Секрет в смене тренера. Полесье вырвало путевку в еврокубки

В заключительном туре команда Александра Максимова сыграла вничью против «Кривбасса»

Динамо завершило без поражений. В Украине это удавалось еще одному клубу
Футбол | 25.05.2025, 08:50
Динамо завершило без поражений. В Украине это удавалось еще одному клубу
Динамо завершило без поражений. В Украине это удавалось еще одному клубу
Лунин оценил решение Реала не продлевать контракт с Модричем
Футбол | 26.05.2025, 01:37
Лунин оценил решение Реала не продлевать контракт с Модричем
Лунин оценил решение Реала не продлевать контракт с Модричем
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
Другие виды | 25.05.2025, 10:55
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
24.05.2025, 07:47 2
Футбол
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
24.05.2025, 14:45 27
Футбол
Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке
Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке
24.05.2025, 21:47 3
Футбол
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
24.05.2025, 02:51 1
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
25.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
24.05.2025, 21:34 11
Футбол
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
25.05.2025, 08:21 1
Бокс
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
24.05.2025, 18:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем