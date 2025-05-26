Лунин лаконично отреагировал на увольнение Карло Анчелотти из Реала

В субботу, 24 мая, прошел матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Победу в матче одержал «Реал» – 2:0.

Этот матч был последним для главного тренер клуба итальянца Карло Анчелотти. На его уход в социальных сетях отреагировал украинский вратарь «бланкос» Андрей Лунин.

«Мистер 🤝🤍», – лаконично отреагировал Андрей.

Новым тренером «Реала» станет уже бывший наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.