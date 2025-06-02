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  4. Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
Испания
02 июня 2025, 05:57 |
1506
0

Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»

Килиан отреагировал на уход Модрича

02 июня 2025, 05:57 |
1506
0
Килиан МБАППЕ: «Это лучший футболист, которого я видел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В субботу, 24 мая, прошел матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Победу в матче одержал «Реал» – 2:0.

Этот матч был последним для легенды клуба Луки Модрича в испанском чемпионате – он покинет мадридский клуб после КЧМ-2025. На уход Модрича отреагировал лидер «Реала» Килиан Мбаппе.

«Ты лучший игрок, которого я когда-либо видел, я был почти так же взволнован, как и ты», – сказал Мбаппе Модричу после матча.

В этом сезоне Модрич провел 56 матчей, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.

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Лука Модрич чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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