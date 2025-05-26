ВИДЕО. Игрок Барсы ударом в челюсть завалил Левандовски. Тот отомстил

Видео, которое было снято на одной из тренировок «Барселоны», быстро завирусилось в испанских медиа.

На одной из последних тренировок польские игроки «сине-гранатовых» решили повеселиться и устроили ожесточенный «бой». Сначала вратарь Войцех Щенсны правым хуком «завалил» на газон лидера клуба Роберта Левандовски, а затем форвард решил ответить – как результат на газоне уже оказался вратарь.

Очевидно, что видео имеет шуточный характер, ведь Роберт и Войцех близкие друзья.

Ранее сообщалось, что Флик после матча с Реалом выбрал игрока, который заменит Левандовски.