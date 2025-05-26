ВИДЕО. Игрок Барсы ударом в челюсть завалил Левандовски. Тот отомстил
Игроки «Барселоны» нашли время повеселиться на тренировке
Видео, которое было снято на одной из тренировок «Барселоны», быстро завирусилось в испанских медиа.
На одной из последних тренировок польские игроки «сине-гранатовых» решили повеселиться и устроили ожесточенный «бой». Сначала вратарь Войцех Щенсны правым хуком «завалил» на газон лидера клуба Роберта Левандовски, а затем форвард решил ответить – как результат на газоне уже оказался вратарь.
Очевидно, что видео имеет шуточный характер, ведь Роберт и Войцех близкие друзья.
Ранее сообщалось, что Флик после матча с Реалом выбрал игрока, который заменит Левандовски.
Lewandowski et Szczesny 😳😅😅 pic.twitter.com/WnymR1GT2A— Blaugranation (@blaugranation_) May 24, 2025
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