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  4. ВИДЕО. Игрок Барсы ударом в челюсть завалил Левандовски. Тот отомстил
Испания
26 мая 2025, 02:15 |
122
1

ВИДЕО. Игрок Барсы ударом в челюсть завалил Левандовски. Тот отомстил

Игроки «Барселоны» нашли время повеселиться на тренировке

26 мая 2025, 02:15 |
122
1
ВИДЕО. Игрок Барсы ударом в челюсть завалил Левандовски. Тот отомстил
larepublica

Видео, которое было снято на одной из тренировок «Барселоны», быстро завирусилось в испанских медиа.

На одной из последних тренировок польские игроки «сине-гранатовых» решили повеселиться и устроили ожесточенный «бой». Сначала вратарь Войцех Щенсны правым хуком «завалил» на газон лидера клуба Роберта Левандовски, а затем форвард решил ответить – как результат на газоне уже оказался вратарь.

Очевидно, что видео имеет шуточный характер, ведь Роберт и Войцех близкие друзья.

Ранее сообщалось, что Флик после матча с Реалом выбрал игрока, который заменит Левандовски.

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Роберт Левандовски Войцех Щенсны Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу драка видео
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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