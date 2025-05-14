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  4. Флик после матча с Реалом выбрал игрока, который заменит Левандовски
Испания
14 мая 2025, 05:01 |
596
0

Флик после матча с Реалом выбрал игрока, который заменит Левандовски

Немец высоко оценил уровень Феррана Торреса

14 мая 2025, 05:01 |
596
0
Флик после матча с Реалом выбрал игрока, который заменит Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ганс-Дитер Флик выбрал игрока, который станет заменой Роберта Левандовски в долгосрочной перспективе.

По информации испанских СМИ, после победного матча с «Реалом» Флик для себя определил, что Ферран Торрес должен заменить польского голеадора и положительно отозвался об игре испанца, который оформил во встрече три ассиста.

«Левандовски вернется после травмы, но хорошо, что Ферран играет на таком уровне, я это ценю», – сказал Флик.

Торрес проводит лучший сезон в карьере, в 45 матчах испанец забил 19 голов и сделал семь ассистов. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.

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Роберт Левандовски Ферран Торрес Ханс-Дитер Флик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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