Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации СМИ, предложение по трансферу Лунина уже сделала «Астон Вилла» – 25 миллионов евро. Флорентино Перес уже принял это предложение. Дальше все зависит от украинца.

«Реал» уже нашел потенциальную замену Лунину – это Давид Сория из «Хетафе».

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.