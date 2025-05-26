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Испания
26 мая 2025, 03:11 |
364
0

Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?

«Астон Вилла» нацелилась на Андрея

26 мая 2025, 03:11 |
364
0
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации СМИ, предложение по трансферу Лунина уже сделала «Астон Вилла» – 25 миллионов евро. Флорентино Перес уже принял это предложение. Дальше все зависит от украинца.

«Реал» уже нашел потенциальную замену Лунину – это Давид Сория из «Хетафе».

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Давид Сория Астон Вилла трансферы Реал Мадрид Унаи Эмери Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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