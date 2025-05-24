ВИДЕО. Кубок и медали на месте. Церемония награждения Динамо

В субботу, 24 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Колосом».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Голы забивали Александр Пихаленок и Алексей Сидоров.

После игры началась церемония награждения чемпиона Украины, которым стал киевский клуб – еще в прошлом туре «бело-синие» гарантировали себе титул.

Эта победа в чемпионате стала для «Динамо» 30-й за всю историю – 13 в период СССР и 17 в период чемпионата независимой Украины.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» увеличило свою беспроигрышную серию в чемпионате до 32-х матчей.