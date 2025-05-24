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  4. ВИДЕО. Кубок и медали на месте. Церемония награждения Динамо
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 23:04 |
369
0

ВИДЕО. Кубок и медали на месте. Церемония награждения Динамо

Киевскому клубу вручили награды за победу в чемпионате Украины

24 мая 2025, 23:04 |
369
0
ВИДЕО. Кубок и медали на месте. Церемония награждения Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

В субботу, 24 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Колосом».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Голы забивали Александр Пихаленок и Алексей Сидоров.

После игры началась церемония награждения чемпиона Украины, которым стал киевский клуб – еще в прошлом туре «бело-синие» гарантировали себе титул.

Эта победа в чемпионате стала для «Динамо» 30-й за всю историю – 13 в период СССР и 17 в период чемпионата независимой Украины.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» увеличило свою беспроигрышную серию в чемпионате до 32-х матчей.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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