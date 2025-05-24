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  4. ВИДЕО. Как Суркис вместе с дочкой отпраздновал чемпионство Динамо
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 21:40 |
2785
6

ВИДЕО. Как Суркис вместе с дочкой отпраздновал чемпионство Динамо

Киевляне отпраздновали получение золотых наград

24 мая 2025, 21:40 |
2785
6
ВИДЕО. Как Суркис вместе с дочкой отпраздновал чемпионство Динамо
ФК Динамо. Игорь Суркис

В субботу, 24 мая, прошел матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Колос».

Команды сыграли на стадионе им. В. Лобановского в Киеве. Поединок завершился вничью 1:1.

После этого поединка киевляне отпраздновали чемпионство УПЛ 2024/25. На церемонии празднования присутствовал президент клуба Игорь Суркис и его дочь Яна – жена защитника киевлян Кристиана Биловара.

Ранее лидер «Динамо» Андрей Ямроленко отреагировал на чемпионство киевлян в сезоне УПЛ 2024/25.

ВИДЕО. Как Суркис вместе с дочерью отпраздновал чемпионство Динамо

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Суркис
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 6
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Pavel_i_CO
Страшно уявити, хто трудиться в спортЮА, якщо ви так називаєте 18-хвилинну церемонію нагородження чемпіонів України. Якесь бидло продонетскає, явно. Ви б розказали, як ахмєтав, зі своїми синами, сьогодні день народження шахтьора на яхті святкували)
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
mini.f
Нормальное награждение, в меру скромное, без фанатизма, как говорит мой друг Николай, в стране война и все эти пышные шоу явно не к месту....
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0
Wanted!
Дмитро олійник це тобі за заголовок
🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
Як можна відео нагородження назвати святкуванням Суркіс і її доньки?? 
Відсмокчи 🖕🖕🖕🖕🖕
Ответить
0
Saltovka
модератор, ты зачем ареру забанил, дурак??
Ответить
-1
saltim
Сашо сильно бухой
Ответить
-4
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