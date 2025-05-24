ВИДЕО. Как Суркис вместе с дочкой отпраздновал чемпионство Динамо
Киевляне отпраздновали получение золотых наград
В субботу, 24 мая, прошел матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Колос».
Команды сыграли на стадионе им. В. Лобановского в Киеве. Поединок завершился вничью 1:1.
После этого поединка киевляне отпраздновали чемпионство УПЛ 2024/25. На церемонии празднования присутствовал президент клуба Игорь Суркис и его дочь Яна – жена защитника киевлян Кристиана Биловара.
Ранее лидер «Динамо» Андрей Ямроленко отреагировал на чемпионство киевлян в сезоне УПЛ 2024/25.
ВИДЕО. Как Суркис вместе с дочерью отпраздновал чемпионство Динамо
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