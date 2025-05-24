Чемпионский сезон без поражений. Динамо получило третью звезду на логотип

Киевское Динамо под руководством Александра Шовковского провело сезон без поражений (20 побед и 10 ничьих).

Столичный клуб завоевал 30-й трофей чемпионатов (включая советский период), благодаря чему на эмблеме киевлян появилась третья звезда (17 трофеев УПЛ и 13 титулов советского чемпионата).

Официальное заявление ФК Динамо Киев

30-е чемпионство в истории ФК «Динамо» Киев – событие историческое, эмоционально насыщенное и чрезвычайно символичное. Именно в самые трудные для страны времена, когда продолжается полномасштабная война, эта победа становится мощным сигналом веры, единства и надежды для всей Украины.

Этот трофей – не просто спортивное достижение. Это – победа, которую мы посвящаем тем, кто делает возможным само существование нашего настоящего. Именно поэтому над гербом нашего клуба появится третья звезда – звезда благодарности Вооруженным Силам Украины.

Футбольный клуб «Динамо» Киев, игроки, тренерский штаб и руководство посвящают это чемпионство и третью звезду – каждому защитнику и каждой защитнице, которые защищают нашу землю, свободу и будущее. Это наш искренний жест уважения, поддержки и благодарности.

Это звезда благодарности. Звезда чести. Звезда несокрушимости. Это звезда ВСУ! ФК «Динамо» – это клуб всей Украины. И наша победа – это победа каждого украинца.