Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Без них этот чемпионат не состоялся бы»
Лидер «Динамо» отреагировал на чемпионство
Лидер «Динамо» Андрей Ямроленко отреагировал на чемпионство киевлян в сезоне УПЛ 2024/25.
«Сначала хочу поблагодарить своих родителей, ведь они всегда поддерживали меня, когда были взлеты и падения. Хочу поблагодарить команду, руководство, персонал и тренеров.
Горжусь, что я игрок «Динамо», мы держались как мужики и сделали это. Спасибо болельщикам, вы лучшие, вы делаете нас сильнее своей критикой, но когда вы поддерживаете, то у нас появляются крылья, и мы понимаем, за какой великий клуб мы выступаем.
И на конец хочу поблагодарить наших военных, без них этот чемпионат не состоялся бы», – сказал Ярмоленко.
Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.
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