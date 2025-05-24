Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Без них этот чемпионат не состоялся бы»

Лидер «Динамо» Андрей Ямроленко отреагировал на чемпионство киевлян в сезоне УПЛ 2024/25.

«Сначала хочу поблагодарить своих родителей, ведь они всегда поддерживали меня, когда были взлеты и падения. Хочу поблагодарить команду, руководство, персонал и тренеров.

Горжусь, что я игрок «Динамо», мы держались как мужики и сделали это. Спасибо болельщикам, вы лучшие, вы делаете нас сильнее своей критикой, но когда вы поддерживаете, то у нас появляются крылья, и мы понимаем, за какой великий клуб мы выступаем.

И на конец хочу поблагодарить наших военных, без них этот чемпионат не состоялся бы», – сказал Ярмоленко.

Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.