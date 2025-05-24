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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Без них этот чемпионат не состоялся бы»
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 21:03 |
643
3

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Без них этот чемпионат не состоялся бы»

Лидер «Динамо» отреагировал на чемпионство

24 мая 2025, 21:03 |
643
3
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Без них этот чемпионат не состоялся бы»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ямроленко отреагировал на чемпионство киевлян в сезоне УПЛ 2024/25.

«Сначала хочу поблагодарить своих родителей, ведь они всегда поддерживали меня, когда были взлеты и падения. Хочу поблагодарить команду, руководство, персонал и тренеров.

Горжусь, что я игрок «Динамо», мы держались как мужики и сделали это. Спасибо болельщикам, вы лучшие, вы делаете нас сильнее своей критикой, но когда вы поддерживаете, то у нас появляются крылья, и мы понимаем, за какой великий клуб мы выступаем.

И на конец хочу поблагодарить наших военных, без них этот чемпионат не состоялся бы», – сказал Ярмоленко.

Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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В'ячеслав Слепньов
дякуємо ЗСУ
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apepa
Нефутболист ярмоленко: Без шуб этот чемпионат не состоялся бы!
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-3
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