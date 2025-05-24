Владимир БРАЖКО: «Немного подурачились – и хватит»

Украинский хавбек киевского «Динамо» Владимир Бражко дал несколько комментариев после матча 30-го тура Украинской Премьер-лиги с «Колосом»:

– Я вышел заряженный и сконцентрированный, потому что не каждый матч выхожу сейчас в старте, и если дают шанс – нужно его использовать. возможно, это поможет мне подготовиться к молодежному Евро. Я себя хорошо чувствую. Надеюсь, все будет хорошо на чемпионате Европы.

– Видел, как ты в 1-м тайме несколько раз хватался за заднюю поверхность бедра, потом растягивался. Я так понимаю, ничего критичного?

– Да, просто был стык, и немножко забило мышцу. В перерыве меня растерли – все хорошо.

– Сегодня вышли футболисты, которые в последнее время меньше времени получали. Сегодня главной задачей было удержать звание непобедимых в этом сезоне?

– Шовковский дал нам игровое время. Считаю, что все ребята сегодня сыграли на достаточно хорошем уровне. Я видел, чувствовал на поле, что мы выдерживали темп всю игру. Да, конечно, где-то хотелось победить, порадовать болельщиков, но есть как есть. Главное то, что мы непобедимы в этом сезоне, мы чемпионы. Я очень этому рад.

– Много шутили о третьей звезде, но мы понимаем юмор и его контекст. Много очков приобрели себе за этот промежуток времени?

– Хочу, во-первых, сказать, что эта третья звезда – благодаря нашим Вооруженным силам. Как я знаю, она будет в пиксельном формате. Конечно, без них мы не смогли бы играть в футбол. Большое спасибо вооруженным силам. Эта победа, этот чемпионат – для них. Для наших болельщиков и для Вооруженных Сил Украины.

Да, мы немного пошутили после победы – я об очках. Немного подурачились – и хватит. Бразильцы «Шахтера» куражились, можно сказать. Мы – спокойно.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» напоследок сыграло вничью против «Колоса».