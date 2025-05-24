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  4. Контракт согласован. Шахтер быстро нашел замену Пушичу
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 20:08 |
3568
0

Контракт согласован. Шахтер быстро нашел замену Пушичу

В Турции сообщили, что Туран подпишет контракт с «горняками»

24 мая 2025, 20:08 |
3568
0
Контракт согласован. Шахтер быстро нашел замену Пушичу
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Донецкий «Шахтер» на официальном сайте объявил об увольнении наставника Марино Пушича, контракт которого завершался летом 2026 года. Вместе с Пушичем уходит весь его тренерский штаб.

В Турции сообщили, что Арда Туран уже достиг принципиальной договоренности с «Шахтером». Скоро будет подписан контракт на один год с опцией продления еще на один сезон.

Сегодня Туран уже попрощался с клубом «Эюпспором» и сообщил, что будет искать новых вызовов за рубежом.

В этом сезоне «Шахтер» набрал 62 очка и финишировал на третьем месте в УПЛ.

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Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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