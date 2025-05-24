Контракт согласован. Шахтер быстро нашел замену Пушичу
В Турции сообщили, что Туран подпишет контракт с «горняками»
Донецкий «Шахтер» на официальном сайте объявил об увольнении наставника Марино Пушича, контракт которого завершался летом 2026 года. Вместе с Пушичем уходит весь его тренерский штаб.
В Турции сообщили, что Арда Туран уже достиг принципиальной договоренности с «Шахтером». Скоро будет подписан контракт на один год с опцией продления еще на один сезон.
Сегодня Туран уже попрощался с клубом «Эюпспором» и сообщил, что будет искать новых вызовов за рубежом.
В этом сезоне «Шахтер» набрал 62 очка и финишировал на третьем месте в УПЛ.
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