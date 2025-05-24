За последние 7 лет Шахтер сменил 5 тренеров

Донецкий «Шахтер» сменил 5 тренеров за последние 7 лет.

В 2019-м году к команде присоединился Луиш Каштру, но летом 2021 году у руля команды его сменил Роберто Де Дзерби.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину на место Де Дзерби пришел Игор Йовичевич. Меньше чем через год хорвата сменил Патрик ван Леувен, но у нидерландца на новом мете не задалось: спустя 3 месяца на его место был назначен Марино Пушич.

После матча 30-го утра Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25 Марино покинул клуб.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» быстро нашел замену Пушичу.