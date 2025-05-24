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  4. За последние 7 лет Шахтер сменил 5 тренеров
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 20:11 |
613
5

За последние 7 лет Шахтер сменил 5 тренеров

Менеджмент донецкого клуба принимает не самые лучшие решения

24 мая 2025, 20:11 |
613
5
За последние 7 лет Шахтер сменил 5 тренеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Донецкий «Шахтер» сменил 5 тренеров за последние 7 лет.

В 2019-м году к команде присоединился Луиш Каштру, но летом 2021 году у руля команды его сменил Роберто Де Дзерби.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину на место Де Дзерби пришел Игор Йовичевич. Меньше чем через год хорвата сменил Патрик ван Леувен, но у нидерландца на новом мете не задалось: спустя 3 месяца на его место был назначен Марино Пушич.

После матча 30-го утра Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25 Марино покинул клуб.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» быстро нашел замену Пушичу.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк отставка назначение тренера Луиш Каштру Роберто Де Дзерби Марино Пушич Игор Йовичевич Патрик ван Леувен
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 5
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avk2307
МЮ такий собі після 2018. Весь час думають гірше не буде , а воно гірше. 
А шахтарі ще донніше ...
Бо в МЮ рівень гравців хоть є і фінанси...
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+1
c_a_p2
В мене рвота від таких новин
Шахьтьорь 
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-1
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apepa
а динама их меняет не чаще чем бомж Вася свои носки)
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-5
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