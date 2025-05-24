Лидер Ворсклы не сыграет в переходных матчах УПЛ
Еще один футболист полтавского клуба имеет шансы успеть восстановиться
29 мая и 1 июня состоятся переходные матчи за место в УПЛ по футболу между «Ворсклой» и «Кудровкой».
Как стало известно Sport.ua, в этих поединках полтавчанам не поможет защитник Илья Крупский, который из-за травмы голеностопа вынужден был пропустить вчерашний матч 30 тура с «Ингульцом».
Не принял участия в противостоянии с петровчанами из-за повреждения и полузащитник Сергей Мякушко. Но здесь ситуация более обнадеживающая: клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы Мякушко вернулся в строй в начале следующей недели.
«Ворскла» финишировала 13-й в УПЛ, а «Кудровка» – четвертой в группе «Чемпионская» Первой лиги. В другой паре будут выяснять отношения «Левый Берег» и «Металлист 1925».
Ранее сообщалось о том, что Игорь Пердута подвел итоги после матча последнего тура УПЛ с «Ингульцом».
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