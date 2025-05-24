Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Ворсклы: «Нам нужно отстоять место в УПЛ в переходных матчах»
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 00:27 | Обновлено 24 мая 2025, 00:34
163
0

Капитан Ворсклы: «Нам нужно отстоять место в УПЛ в переходных матчах»

Игорь Пердута подвел итоги после матча последнего тура УПЛ с «Ингульцем»

24 мая 2025, 00:27 | Обновлено 24 мая 2025, 00:34
163
0
Капитан Ворсклы: «Нам нужно отстоять место в УПЛ в переходных матчах»
ФК Ворскла. Игорь Пердута

В матче 30-го тура УПЛ «Ворскла» обменялась голами с «Ингульцом» (1:1) и избежала прямого вылета из элитного дивизиона.

Капитан полтавского клуба Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде добиться нужного результата.

«Ингулец» – команда с характером, которая всегда старается действовать через не могу. И если уступить сопернику в настрое, то неприятностей не избежать. Дебют остался за номинальными хозяевами, хотя до прямых угроз нашим воротам дело не доходило. Постепенно удалось взять мяч под свой контроль, где-то повезло с забитым мячом.

Перерыв пошел на пользу соперникам, которые умело прессинговали, их натиск ощущался. Когда «Ингулец» добился своего, сравняв счет, интрига вернулась. Теперь уже нам пришлось продемонстрировать свое умение действовать с максимальной самоотдачей. Соперничество шло на встречных курсах. Убежден, что у нас было больше шансов склонить чашу весов в свою сторону. Все же, ничья нас тоже устраивала.

Половина дела сделана, теперь главное – хорошо отдохнуть, восстановиться и в переходных матчах с представителем Первой лиги отстоять прописку в элитном дивизионе».

По теме:
Рух – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФОТО. Судаков в соцсетях намекнул на своё будущее. Знак
Черноморец – Александрия. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ингулец Ингулец - Ворскла Игорь Пердута инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Бокс | 23 мая 2025, 08:26 2
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа

Дерек сообщил, что будет поддерживать британца

Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Футбол | 23 мая 2025, 15:01 0
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц

Доход Александра составляет 3-5 тысяч долларов

Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Футбол | 23.05.2025, 07:00
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Александр АЛИЕВ: «Стыдно ли мне? Пришлось таскать это из магазина»
Футбол | 24.05.2025, 01:19
Александр АЛИЕВ: «Стыдно ли мне? Пришлось таскать это из магазина»
Александр АЛИЕВ: «Стыдно ли мне? Пришлось таскать это из магазина»
Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?
Футбол | 23.05.2025, 18:00
Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?
Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ: «Именно поэтому Усик является особенным, это аномалия»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Именно поэтому Усик является особенным, это аномалия»
23.05.2025, 00:40
Бокс
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22 1
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
23.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
23.05.2025, 09:00 2
Футбол
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
22.05.2025, 08:55 3
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
22.05.2025, 15:25 11
Теннис
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
23.05.2025, 04:45 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем