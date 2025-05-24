Капитан Ворсклы: «Нам нужно отстоять место в УПЛ в переходных матчах»

В матче 30-го тура УПЛ «Ворскла» обменялась голами с «Ингульцом» (1:1) и избежала прямого вылета из элитного дивизиона.

Капитан полтавского клуба Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде добиться нужного результата.

«Ингулец» – команда с характером, которая всегда старается действовать через не могу. И если уступить сопернику в настрое, то неприятностей не избежать. Дебют остался за номинальными хозяевами, хотя до прямых угроз нашим воротам дело не доходило. Постепенно удалось взять мяч под свой контроль, где-то повезло с забитым мячом.

Перерыв пошел на пользу соперникам, которые умело прессинговали, их натиск ощущался. Когда «Ингулец» добился своего, сравняв счет, интрига вернулась. Теперь уже нам пришлось продемонстрировать свое умение действовать с максимальной самоотдачей. Соперничество шло на встречных курсах. Убежден, что у нас было больше шансов склонить чашу весов в свою сторону. Все же, ничья нас тоже устраивала.

Половина дела сделана, теперь главное – хорошо отдохнуть, восстановиться и в переходных матчах с представителем Первой лиги отстоять прописку в элитном дивизионе».