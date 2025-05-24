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  4. «Это вообще фантастика». Пушич отреагировал на свое увольнение из Шахтера
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 20:33 | Обновлено 24 мая 2025, 20:56
3479
3

«Это вообще фантастика». Пушич отреагировал на свое увольнение из Шахтера

Марино покинул донецкий клуб

24 мая 2025, 20:33 | Обновлено 24 мая 2025, 20:56
3479
3
«Это вообще фантастика». Пушич отреагировал на свое увольнение из Шахтера
ФК Шахтер. Марино Пушич

Донецкий «Шахтер» на официальном сайте объявил об увольнении наставника Марино Пушича, контракт которого завершался летом 2026 года. Вместе с Пушичем уходит весь его тренерский штаб.

Марино Пушич высказался о достижениях «горняков» в этом сезоне.

«По моему мнению, если ты выигрываешь один трофей из двух возможных – это отличный сезон. Возможно все привыкли, что мы выигрываем дубли, как в прошлом сезоне, но это футбол, бывает, что ты выигрываешь, а бывает наоборот.

Думаю мы провели хороший сезон, мы хорошо играли в Лиге чемпионов. Сезон не всегда считается удачным, если ты выиграл много титулов. Команда растет, наши футболисты показывают качественный футбол.

Можно проиграть турнир, не выиграть титул, но нельзя терять свой стиль. Мы имеем свой стиль – это большая разница.

В УПЛ я считаю, что мы заслуживали большего. Кубок Украины – это просто фантастика. Наш путь к финалу был самым тяжелым из всех возможных. Мы выиграли трофей», – сказал Пушич.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк отставка Украинская Премьер-лига Марино Пушич
Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
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avk2307
заголовки  спорт.юа про шахту , яка провалила сезон  - це фантастика
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+3
SosokDayany
Ахаха ахахах, що я тільки но прочитав ?
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+2
apepa
районы кварталы жилые массивы
я ухожу ухожу красиво!
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-4
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