Англия24 мая 2025, 23:45 | Обновлено 24 мая 2025, 23:46
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6
Сумасшествие. Гранд выставил на продажу всех игроков
«Манчестер Юнайтед» ожидают серьезные изменения
24 мая 2025, 23:45 | Обновлено 24 мая 2025, 23:46
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6
Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение выставить на продажу всех игроков, сообщает Fichajes.
По информации источника, ни одному из игроков команды больше не гарантировано место в клубе. В случае выгодного предложения, каждый может быть продан.
«Манчестер Юнайтед» после 37 туров Английской Премьер-лиги набрал 39 очков и идет на 16-м месте. В недавнем финале Лиги Европы «красные дьяволы» уступили «Тоттенхэму» со счетом 1:0.
Ранее сообщалось о том, что гранд поставил крест на звезде.
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Комментарии 6
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За Онана вже черга стоїть)
Всіх крім Амада в мішок і з моста...
А баба Люба сидячая на лавочке, что сказала по этому поводу, надеюсь одобрила или сказала, что все наркоманы?
Улуччат состав и мю снова будет чемпион апл
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