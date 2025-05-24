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Англия
24 мая 2025, 23:45 | Обновлено 24 мая 2025, 23:46
1235
6

Сумасшествие. Гранд выставил на продажу всех игроков

«Манчестер Юнайтед» ожидают серьезные изменения

24 мая 2025, 23:45 | Обновлено 24 мая 2025, 23:46
1235
6
Сумасшествие. Гранд выставил на продажу всех игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение выставить на продажу всех игроков, сообщает Fichajes.

По информации источника, ни одному из игроков команды больше не гарантировано место в клубе. В случае выгодного предложения, каждый может быть продан.

«Манчестер Юнайтед» после 37 туров Английской Премьер-лиги набрал 39 очков и идет на 16-м месте. В недавнем финале Лиги Европы «красные дьяволы» уступили «Тоттенхэму» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось о том, что гранд поставил крест на звезде.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Victor673256ua
За Онана вже черга стоїть)
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+1
vitaha33
Всіх крім Амада в мішок і з моста...
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0
JSI
А баба Люба сидячая на лавочке, что сказала по этому поводу, надеюсь одобрила или сказала, что все наркоманы?
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0
Харьков
Улуччат состав и мю снова будет чемпион апл
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-2
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