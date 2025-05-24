Сумасшествие. Гранд выставил на продажу всех игроков

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение выставить на продажу всех игроков, сообщает Fichajes.

По информации источника, ни одному из игроков команды больше не гарантировано место в клубе. В случае выгодного предложения, каждый может быть продан.

«Манчестер Юнайтед» после 37 туров Английской Премьер-лиги набрал 39 очков и идет на 16-м месте. В недавнем финале Лиги Европы «красные дьяволы» уступили «Тоттенхэму» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось о том, что гранд поставил крест на звезде.