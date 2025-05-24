Гранд поставил крест на звезде. Игрок больше никогда не сыграет за клуб

Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо близок к тому, что бы сменить луб летом, сообщает CentreDevils.

По информации источника, между футболистом и главным тренером команды Рубеном Аморимом полностью разрушены взаимоотношения.

Аргентинец был очень зол после объявления состав на финал Лиги Европы с «Тоттенхэмом», в котором его не оказалось. Это добило отношения коуча и игрока, который летом должен будет покинуть клуб.

Гарначо не сыграет в последнем туре АПЛ с «Астон Виллой», что означает, что свой последний матч за «красных дьяволов» он, с огромной долей вероятности, уже провел.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Хиляль» дал капитану «Манчестер Юнайтед» 72 часа, чтоб решиться на трансфер.