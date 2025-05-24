Аль-Хиляль дал капитану МЮ 72 часа, чтоб решиться на трансфер
Английский клуб может получить 100 миллионов фунтов за Бруну Фернандеша
Саудовский «Аль-Хиляль» выставил ультиматум 30-летнему хавбеку и капитану «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу по поводу потенциального трансфера.
Азиаты заинтересованы в подписании португальца, однако дали ему 72 часа на ответ, иначе переключаться на другие кандидатуры.
В «Аль-Хиляле» хотят оперативно подписать Фернандеша, чтобы тот помог команде на клубном чемпионате мира ФИФА в США, который стартует уже в середине июня.
«Аль-Хиляль» готов предложить МЮ около 100 миллионов фунтов за Фернандеша, а с самим португальцем подписать трехлетний контракт с базовой зарплатой в 700 тысяч фунтов в неделю и до 65 миллионов фунтов за сезон, включая подъемные и бонусы.
Ожидается, что потенциальный переезд в Саудовскую Аравию не повлияет на международную карьеру Фернандеша, и тот, как и Криштиану Роналду, продолжит получать вызовы в сборную Португалии.
Ранее Фернандеш заявил, что если клуб захочет его продать и заработать, то он отнесется к этому нормально, хотя по своей инициативе покидать Манчестер не планирует.
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