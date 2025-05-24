Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Хиляль дал капитану МЮ 72 часа, чтоб решиться на трансфер
Англия
24 мая 2025, 10:53 | Обновлено 24 мая 2025, 10:55
1301
4

Аль-Хиляль дал капитану МЮ 72 часа, чтоб решиться на трансфер

Английский клуб может получить 100 миллионов фунтов за Бруну Фернандеша

24 мая 2025, 10:53 | Обновлено 24 мая 2025, 10:55
1301
4
Аль-Хиляль дал капитану МЮ 72 часа, чтоб решиться на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Саудовский «Аль-Хиляль» выставил ультиматум 30-летнему хавбеку и капитану «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу по поводу потенциального трансфера.

Азиаты заинтересованы в подписании португальца, однако дали ему 72 часа на ответ, иначе переключаться на другие кандидатуры.

В «Аль-Хиляле» хотят оперативно подписать Фернандеша, чтобы тот помог команде на клубном чемпионате мира ФИФА в США, который стартует уже в середине июня.

«Аль-Хиляль» готов предложить МЮ около 100 миллионов фунтов за Фернандеша, а с самим португальцем подписать трехлетний контракт с базовой зарплатой в 700 тысяч фунтов в неделю и до 65 миллионов фунтов за сезон, включая подъемные и бонусы.

Ожидается, что потенциальный переезд в Саудовскую Аравию не повлияет на международную карьеру Фернандеша, и тот, как и Криштиану Роналду, продолжит получать вызовы в сборную Португалии.

Ранее Фернандеш заявил, что если клуб захочет его продать и заработать, то он отнесется к этому нормально, хотя по своей инициативе покидать Манчестер не планирует.

По теме:
Договорились. Ливерпуль оформит самый дорогой трансфер в своей истории
Креатура Турана? Шахтеру интересен албанский вингер Самсунспора
Четыре клуба претендуют на звезду сборной Украины. Ценник – 40 млн евро
Бруну Фернандеш Аль-Хиляль Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конте вписал свое имя в историю Наполи и Серии А
Футбол | 24 мая 2025, 11:53 0
Конте вписал свое имя в историю Наполи и Серии А
Конте вписал свое имя в историю Наполи и Серии А

Оформил чемпионство Наполи в матче против Кальяри

Черное золото украинского футбола. Шахтер празднует 89-летие
Футбол | 24 мая 2025, 08:00 35
Черное золото украинского футбола. Шахтер празднует 89-летие
Черное золото украинского футбола. Шахтер празднует 89-летие

Донецкий клуб отмечает годовщину

Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Футбол | 24.05.2025, 07:47
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Футбол | 24.05.2025, 08:29
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Первая лига. Известно, кто вылетел из турнира + таблица
Футбол | 23.05.2025, 17:05
Первая лига. Известно, кто вылетел из турнира + таблица
Первая лига. Известно, кто вылетел из турнира + таблица
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Звичайно, що продавати. Фернандешу вже виповниться 31 рік на початку вересня. 100 лямів за нього - це добрі гроші, та й він заробить на пенсію добряче.
Ответить
+4
Winner21
МЮ взяв патужний курс на чемпіоншип, а Фернандеш буде тільки заважати на цьому шляху
Ответить
+3
vitaha33
100% продавати, клубу потрібна перебудова. Але з таким менеджментом... Продати Мактомінея, який став кращим гравцем Серії-А, а купляти різних Зіргзі і Хойлундів...
Ответить
+1
ivankondrat96
МЮ потрібні гроші і боси клубу заявляли, що недоторканих у команді немає.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
23.05.2025, 08:26 2
Бокс
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
22.05.2025, 15:25 11
Теннис
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
23.05.2025, 07:00 3
Футбол
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
22.05.2025, 09:00 1
Война
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
23.05.2025, 00:21
Футбол
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
23.05.2025, 11:24
Футбол
Пляжный футбол. Женская сборная Украины устроила перестрелку с Испанией
Пляжный футбол. Женская сборная Украины устроила перестрелку с Испанией
22.05.2025, 22:37
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем