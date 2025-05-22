Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан МЮ: «Нормально, если клуб захочет меня продать и заработать»
Англия
22 мая 2025, 19:15 | Обновлено 22 мая 2025, 19:27
667
2

Капитан МЮ: «Нормально, если клуб захочет меня продать и заработать»

Бруну Фернандеш готов уйти, если клуб решит, что он виноват в проблемах команды

22 мая 2025, 19:15 | Обновлено 22 мая 2025, 19:27
667
2
Капитан МЮ: «Нормально, если клуб захочет меня продать и заработать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Хавбек и капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш не исключает, что после неудачного сезона команда клуб захочет его продать и заработать на трансфере.

«Я готов оставаться в МЮ до того момента, когда клуб скажет мне, что я больше не нужен. Я хочу тут играть дальше. Но, возможно, клуб хочет заработать на моем трансфере».

«Такое бывает в футболе, и если клуб хочет расстаться, то будем говорить на эту тему. Это нормально», – сказал Фернандеш.

МЮ вчера упустил шанс выиграть трофей, проиграв Тоттенхэму финал Лиги Европы.

По теме:
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Обнародована символическая команда сезона Лиги Европы
Тоттенхэм установил интересный рекорд в еврокубках
Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Футбол | 22 мая 2025, 05:22 0
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?

21 мая шпоры одолели Манчестер Юнайтед в решающем поединке еврокубка со счетом 1:0

С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
Теннис | 22 мая 2025, 15:25 10
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц

В основной сетке Украину, помимо Элины, представят Костюк, Ястремская и Калинина

Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Футбол | 22.05.2025, 07:00
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 22.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
«Привел к дисбалансу». В Барселоне высказались о трансфере Мбаппе в Реал
Футбол | 22.05.2025, 18:59
«Привел к дисбалансу». В Барселоне высказались о трансфере Мбаппе в Реал
«Привел к дисбалансу». В Барселоне высказались о трансфере Мбаппе в Реал
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
Капітаном має знову стати Гарік. Там мало гравців з характером і він один з таких 
Ответить
0
Saltovka
кого надо продавать так это вратаря
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 5
Футбол
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
21.05.2025, 02:31
Бокс
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
22.05.2025, 07:46
Футбол
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
21.05.2025, 04:45 2
Хоккей
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
22.05.2025, 10:06
Бокс
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45 1
Футбол
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем