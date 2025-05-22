Капитан МЮ: «Нормально, если клуб захочет меня продать и заработать»
Бруну Фернандеш готов уйти, если клуб решит, что он виноват в проблемах команды
Хавбек и капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш не исключает, что после неудачного сезона команда клуб захочет его продать и заработать на трансфере.
«Я готов оставаться в МЮ до того момента, когда клуб скажет мне, что я больше не нужен. Я хочу тут играть дальше. Но, возможно, клуб хочет заработать на моем трансфере».
«Такое бывает в футболе, и если клуб хочет расстаться, то будем говорить на эту тему. Это нормально», – сказал Фернандеш.
МЮ вчера упустил шанс выиграть трофей, проиграв Тоттенхэму финал Лиги Европы.
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