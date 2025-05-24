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Премьер-лига
Полесье
25.05.2025 18:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 22:00 | Обновлено 24 мая 2025, 22:54
71
0

Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги начнется в 18:00 по Киеву

24 мая 2025, 22:00 | Обновлено 24 мая 2025, 22:54
71
0
Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ. ФК Полесье

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Кривбасс».

Команды встретятся на Центральном стадионе в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Полесье – Крибасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Полесье – Кривбасс
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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Полесье Житомир Полесье - Кривбасс Кривбасс Кривой Рог
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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