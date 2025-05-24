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Кубок Франции
ПСЖ
24.05.2025 22:00 - : -
Реймс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
24 мая 2025, 18:35 |
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ПСЖ – Реймс. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию решающего матча Кубка Франции 24 мая в 22:00 по Киеву

24 мая 2025, 18:35 |
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ПСЖ – Реймс. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая состоится финальный матч Кубка Франции 2024/25 между командами ПСЖ и Реймс.

Поединок пройдет на Стад де Франс. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ПСЖ на пути в финал переиграл Ланс, Эспали, Ле Ман, Стад Бриошен и Дюнкерк. Реймс одержал победы над ФК Мютциг, Монако, Бургуэн-Жалье, Анже и Канном.

Подопечные Луиса Энрике могут завоевать требл в этом сезоне. Парижане уже выиграли трофей Лиги 1, сегодня поборются за Кубок, а 31 мая встретятся с Интером в решающем матче Лиги чемпионов.

ПСЖ – Реймс. Финал Кубка Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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