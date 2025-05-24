Срна после завершения сезона УПЛ ответил, останется ли Пушич

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна после завершающего матча «Шахтера» в сезоне УПЛ 2024/25 против «Руха» (1:1) ответил на вопрос о будущем наставника команды Марино Пушича.

– Господин Дарио, был долгий разговор с командой в раздевалке. Останется ли Марино Пушич в «Шахтере»?

– Давайте, сейчас немного пауза. День-два и все увидите, будет ли он в команде.

Ранее сообщалось, что бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко посоветовал руководству «горняков» пригласить Арду Турана на должность главного тренера команды.