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  4. Срна после завершения сезона УПЛ ответил, останется ли Пушич
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 19:37 |
364
0

Срна после завершения сезона УПЛ ответил, останется ли Пушич

Дарио – заинтриговал

24 мая 2025, 19:37 |
364
0
Срна после завершения сезона УПЛ ответил, останется ли Пушич
ФК Карпаты. Мирон Маркевич и Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна после завершающего матча «Шахтера» в сезоне УПЛ 2024/25 против «Руха» (1:1) ответил на вопрос о будущем наставника команды Марино Пушича.

– Господин Дарио, был долгий разговор с командой в раздевалке. Останется ли Марино Пушич в «Шахтере»?

– Давайте, сейчас немного пауза. День-два и все увидите, будет ли он в команде.

Ранее сообщалось, что бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко посоветовал руководству «горняков» пригласить Арду Турана на должность главного тренера команды.

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Дарио Срна Марино Пушич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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