Срна после завершения сезона УПЛ ответил, останется ли Пушич
Дарио – заинтриговал
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна после завершающего матча «Шахтера» в сезоне УПЛ 2024/25 против «Руха» (1:1) ответил на вопрос о будущем наставника команды Марино Пушича.
– Господин Дарио, был долгий разговор с командой в раздевалке. Останется ли Марино Пушич в «Шахтере»?
– Давайте, сейчас немного пауза. День-два и все увидите, будет ли он в команде.
Ранее сообщалось, что бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко посоветовал руководству «горняков» пригласить Арду Турана на должность главного тренера команды.
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