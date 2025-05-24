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  4. Динамо готовит трансфер защитника. Известен приблизительный ценник
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 18:20 |
3299
1

Динамо готовит трансфер защитника. Известен приблизительный ценник

Киевский клуб вновь нацелился на Богдана Слюбика

24 мая 2025, 18:20 |
3299
1
Динамо готовит трансфер защитника. Известен приблизительный ценник
ФК Рух. Богдан Слюбик

Киевское «Динамо» заинтересовано в украинском защитнике львовского «Руха» Богдане Слюбике, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, чемпион Украины вновь попытается подписать игрока уже в летнее трансферное окно.

Ожидается, что владелец львовского клуба Григорий Козловский опустит ценник на футболиста до1,5-2 миллионов евро. Причиной тому являются не лучшие результаты команды.

Ранее сообщалось о том, что Алиев объяснил, что для него Украина.

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Рух Львов Богдан Слюбик трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев Григорий Козловский
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Комментарии 1
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ZANREGENT
Этот "источник" писал о том что Анхеля Торреса 99% не будет в Динамо.К тому же Слюбика зимой в ДК просматривали и пришли к выводу что он такой же по качеству как ЦЗ Динамо. 
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