Украина. Премьер лига24 мая 2025, 18:20 |
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Динамо готовит трансфер защитника. Известен приблизительный ценник
Киевский клуб вновь нацелился на Богдана Слюбика
24 мая 2025, 18:20 |
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Киевское «Динамо» заинтересовано в украинском защитнике львовского «Руха» Богдане Слюбике, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, чемпион Украины вновь попытается подписать игрока уже в летнее трансферное окно.
Ожидается, что владелец львовского клуба Григорий Козловский опустит ценник на футболиста до1,5-2 миллионов евро. Причиной тому являются не лучшие результаты команды.
Ранее сообщалось о том, что Алиев объяснил, что для него Украина.
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Комментарии 1
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Этот "источник" писал о том что Анхеля Торреса 99% не будет в Динамо.К тому же Слюбика зимой в ДК просматривали и пришли к выводу что он такой же по качеству как ЦЗ Динамо.
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