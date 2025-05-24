Динамо готовит трансфер защитника. Известен приблизительный ценник

Киевское «Динамо» заинтересовано в украинском защитнике львовского «Руха» Богдане Слюбике, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, чемпион Украины вновь попытается подписать игрока уже в летнее трансферное окно.

Ожидается, что владелец львовского клуба Григорий Козловский опустит ценник на футболиста до1,5-2 миллионов евро. Причиной тому являются не лучшие результаты команды.

Ранее сообщалось о том, что Алиев объяснил, что для него Украина.