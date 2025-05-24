«Я не имею права». Алиев объяснил, что для него Украина

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев поделился мыслями об Украине:

«Здесь родились мои дети, я здесь стал человеком и футболистом. Я никогда не думал, что у нас будет война с россией, но из Украины я не имел и не имею права уезжать. Что для меня Украина? Для меня это родина».

Стоит отметить, что Александр Алиев родился в россии, а его родители сейчас проживают в курской области.

Ранее Александр Алиев рассказал об отношениях с родителями.