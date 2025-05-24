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  4. «Я не имею права». Алиев объяснил, что для него Украина
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 17:18 |
1133
2

«Я не имею права». Алиев объяснил, что для него Украина

Бывший полузащитник сборной Украины считает Украину своей родиной

24 мая 2025, 17:18 |
1133
2
«Я не имею права». Алиев объяснил, что для него Украина
Александр Алиев

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев поделился мыслями об Украине:

«Здесь родились мои дети, я здесь стал человеком и футболистом. Я никогда не думал, что у нас будет война с россией, но из Украины я не имел и не имею права уезжать. Что для меня Украина? Для меня это родина».

Стоит отметить, что Александр Алиев родился в россии, а его родители сейчас проживают в курской области.

Ранее Александр Алиев рассказал об отношениях с родителями.

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Александр Алиев Динамо Киев российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: Слава Демин
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Комментарии 2
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Dimonchik
Родина или Батьківщина с большой буквы пишется в этом контексте, утырки. Спортюа публикует статью о патриотизме, не имея даже понятия о нём.
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cаша зардунов
Громадяни Украiни всi украiнцi/
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