«Я не имею права». Алиев объяснил, что для него Украина
Бывший полузащитник сборной Украины считает Украину своей родиной
Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев поделился мыслями об Украине:
«Здесь родились мои дети, я здесь стал человеком и футболистом. Я никогда не думал, что у нас будет война с россией, но из Украины я не имел и не имею права уезжать. Что для меня Украина? Для меня это родина».
Стоит отметить, что Александр Алиев родился в россии, а его родители сейчас проживают в курской области.
Ранее Александр Алиев рассказал об отношениях с родителями.
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