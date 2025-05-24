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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 17:29 | Обновлено 24 мая 2025, 17:44
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УПЛ поздравила донецкий Шахтер с днем основания

Футбольному клубу из Донецка исполняется 89 лет

24 мая 2025, 17:29 | Обновлено 24 мая 2025, 17:44
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0
УПЛ поздравила донецкий Шахтер с днем основания
УПЛ. ФК Шахтер

Украинская Премьер-лига поздравила донецкий Шахтер, которому 24 мая исполняется 89 лет со дня основания (1936 год).

Поздравление для ФК Шахтер от Украинской Премьер-лиги

Сегодня футбольному клубу «Шахтер» исполняется 89 лет. Украинский футбол невозможно представить без этого клуба: за годы Независимости горняки 15 раз выигрывали Чемпионат Украины и 15 раз – Кубок Украины, а в 2009 году завоевали еще и европейский титул – Кубок УЕФА!

Несмотря на все трудности, с которыми клуб столкнулся за последние годы, «Шахтер» продолжает демонстрировать высокий класс как на футбольном поле, так и в спортивном менеджменте. Вся украинская футбольная общественность так же сильно, как и вы, мечтает о скорейшем возвращении Донецка в Украину, чтобы матчи Украинской Премьер-лиги и европейских клубных турниров снова принимала «Донбасс Арена».

Друзья, желаем вам выдержки, веры в будущее и нашей общей Победы!

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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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