УПЛ поздравила донецкий Шахтер с днем основания

Украинская Премьер-лига поздравила донецкий Шахтер, которому 24 мая исполняется 89 лет со дня основания (1936 год).

Поздравление для ФК Шахтер от Украинской Премьер-лиги

Сегодня футбольному клубу «Шахтер» исполняется 89 лет. Украинский футбол невозможно представить без этого клуба: за годы Независимости горняки 15 раз выигрывали Чемпионат Украины и 15 раз – Кубок Украины, а в 2009 году завоевали еще и европейский титул – Кубок УЕФА!

Несмотря на все трудности, с которыми клуб столкнулся за последние годы, «Шахтер» продолжает демонстрировать высокий класс как на футбольном поле, так и в спортивном менеджменте. Вся украинская футбольная общественность так же сильно, как и вы, мечтает о скорейшем возвращении Донецка в Украину, чтобы матчи Украинской Премьер-лиги и европейских клубных турниров снова принимала «Донбасс Арена».

Друзья, желаем вам выдержки, веры в будущее и нашей общей Победы!