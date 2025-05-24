Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем КОЗАК: «Надо было реализовывать свои моменты»
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 17:32 | Обновлено 24 мая 2025, 17:45
385
0

Артем КОЗАК: «Надо было реализовывать свои моменты»

Полузащитник «Александрии» прокомментировал успех своей команды в этом сезоне

24 мая 2025, 17:32 | Обновлено 24 мая 2025, 17:45
385
0
Артем КОЗАК: «Надо было реализовывать свои моменты»
Артём Козак. ФК Александрия

В матче заключительного тура УПЛ одесский Черноморец» сыграл вничью с «Александрией» (0:0).

Хавбек «горожан» Артем Козак эксклюзивно для Sport.ua рассказал об эмоциях от первого в истории серебра «Александрии».

– Поздравляю со вторым местом. Какие впечатления от поединка?

– Впечатления хорошие. Было много голевых шансов, игра была для нас не тяжелой, но нужно было реализовывать свои моменты.

— Раньше вы играли за Черноморец, а теперь за Александрию. Чувствовали ли вы в этот момент какую-нибудь ностальгию?

— Да, приятно было, что приехал в Одессу. Все мне здесь уже знакомо: стадион, болельщики, город. Мне все очень понравилось. Было все классно.

— Если бы кто-то в начале сезона сказал, что вы («Александрия») займет второе место, вы бы поверили в это, была бы другая реакция?

— Когда я перешел в «Александрию», я сказал, что приехал сюда за медалями. Так в итоге и вышло.

Одесский «Черноморец» завершил сезон на последней строчке, набрав 23 очка. «Александрия» же финишировала на втором месте с 67 пунктами.

По теме:
Динамо – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Колос-2 Ковалевка – Пробой Городенка – 0:1. Видео гола и обзор матча
Кремень Кременчуг – Подолье Хмельницкий – 0:2. Видео голов и обзор матча
Александрия Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец - Александрия эксклюзив Артем Козак
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рух – Шахтер – 1:1. Последняя ничья Пушича? Видео голов и обзор матча
Футбол | 24 мая 2025, 18:28 0
Рух – Шахтер – 1:1. Последняя ничья Пушича? Видео голов и обзор матча
Рух – Шахтер – 1:1. Последняя ничья Пушича? Видео голов и обзор матча

24 мая прошел матч 30-го тура УПЛ

Черноморец определился с тренером для Первой лиги. Что по Ракицкому?
Футбол | 23 мая 2025, 18:55 7
Черноморец определился с тренером для Первой лиги. Что по Ракицкому?
Черноморец определился с тренером для Первой лиги. Что по Ракицкому?

Кучеру дадут возможность продолжить работу

ФОТО. Звезда Динамо встречается с дочерью криминального авторитета
Футбол | 23.05.2025, 21:59
ФОТО. Звезда Динамо встречается с дочерью криминального авторитета
ФОТО. Звезда Динамо встречается с дочерью криминального авторитета
Прощание без сантиментов. Шахтер завершил чемпионат ничьей против Руха
Футбол | 24.05.2025, 17:27
Прощание без сантиментов. Шахтер завершил чемпионат ничьей против Руха
Прощание без сантиментов. Шахтер завершил чемпионат ничьей против Руха
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Футбол | 24.05.2025, 07:47
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
23.05.2025, 08:26 2
Бокс
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
23.05.2025, 09:28 7
Футбол
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
24.05.2025, 08:29 1
Футбол
ФОТО. Вытащил Свитолину и Костюк. Финалист ЛЧ провел жеребьевку РГ-2025
ФОТО. Вытащил Свитолину и Костюк. Финалист ЛЧ провел жеребьевку РГ-2025
22.05.2025, 17:09
Теннис
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
23.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
23.05.2025, 00:21
Футбол
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
23.05.2025, 07:00 3
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
23.05.2025, 09:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем