Артем КОЗАК: «Надо было реализовывать свои моменты»
Полузащитник «Александрии» прокомментировал успех своей команды в этом сезоне
В матче заключительного тура УПЛ одесский Черноморец» сыграл вничью с «Александрией» (0:0).
Хавбек «горожан» Артем Козак эксклюзивно для Sport.ua рассказал об эмоциях от первого в истории серебра «Александрии».
– Поздравляю со вторым местом. Какие впечатления от поединка?
– Впечатления хорошие. Было много голевых шансов, игра была для нас не тяжелой, но нужно было реализовывать свои моменты.
— Раньше вы играли за Черноморец, а теперь за Александрию. Чувствовали ли вы в этот момент какую-нибудь ностальгию?
— Да, приятно было, что приехал в Одессу. Все мне здесь уже знакомо: стадион, болельщики, город. Мне все очень понравилось. Было все классно.
— Если бы кто-то в начале сезона сказал, что вы («Александрия») займет второе место, вы бы поверили в это, была бы другая реакция?
— Когда я перешел в «Александрию», я сказал, что приехал сюда за медалями. Так в итоге и вышло.
Одесский «Черноморец» завершил сезон на последней строчке, набрав 23 очка. «Александрия» же финишировала на втором месте с 67 пунктами.
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