Артем КОЗАК: «Надо было реализовывать свои моменты»

В матче заключительного тура УПЛ одесский Черноморец» сыграл вничью с «Александрией» (0:0).

Хавбек «горожан» Артем Козак эксклюзивно для Sport.ua рассказал об эмоциях от первого в истории серебра «Александрии».

– Поздравляю со вторым местом. Какие впечатления от поединка?

– Впечатления хорошие. Было много голевых шансов, игра была для нас не тяжелой, но нужно было реализовывать свои моменты.

— Раньше вы играли за Черноморец, а теперь за Александрию. Чувствовали ли вы в этот момент какую-нибудь ностальгию?

— Да, приятно было, что приехал в Одессу. Все мне здесь уже знакомо: стадион, болельщики, город. Мне все очень понравилось. Было все классно.

— Если бы кто-то в начале сезона сказал, что вы («Александрия») займет второе место, вы бы поверили в это, была бы другая реакция?

— Когда я перешел в «Александрию», я сказал, что приехал сюда за медалями. Так в итоге и вышло.

Одесский «Черноморец» завершил сезон на последней строчке, набрав 23 очка. «Александрия» же финишировала на втором месте с 67 пунктами.