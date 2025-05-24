Украина. Премьер лига24 мая 2025, 17:28 | Обновлено 24 мая 2025, 17:51
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ФОТО. Последний матч в Украине? Эмоции Пушича после финала сезона
Тренер, скорее всего, покидает Украину
24 мая 2025, 17:28 | Обновлено 24 мая 2025, 17:51
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Шахтер в последнем матче чемпионата Украины сыграл с Рухом 1:1. Скорее всего, эта игра стала последней для наставника Марино Пушича.
Ожидается, что его заменит Арда Туран.
Шахтер в нынешнем сезоне выиграл Кубок Украины, однако в чемпионате Украины впервые за 29 лет команда финишировала вне топ-2. В Украине Пушич завоевал одно чемпионство и два Кубка.
После матча Пушич явно попрощался со своим тренерским штабом.
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Комментарии 8
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Такие тренерА на земле не валяются
красавчик
Отличная работа. Гений. Ещё и компенсацию получил за досрочный разрыв контракта
Настав час привітати Шахтар і персонально Пушича з взяттям заслуженої бронзи . Так , було складно але гірники зуміли вигризти третє місце чемпіонату і зараз по праву можуть називатися третьою силою футбольної України . Ще раз вітаємо 100мільйонний Шахтар з третім місцем , браво команда . Для тебя, «Шахтер», зеленые поля, Для тебя, «Шахтер», навсегда судьба моя, Для тебя, «Шахтер», любви моей медаль(БРОНЗА).
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