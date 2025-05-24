ФОТО. Последний матч в Украине? Эмоции Пушича после финала сезона

Шахтер в последнем матче чемпионата Украины сыграл с Рухом 1:1. Скорее всего, эта игра стала последней для наставника Марино Пушича.

Ожидается, что его заменит Арда Туран.

Шахтер в нынешнем сезоне выиграл Кубок Украины, однако в чемпионате Украины впервые за 29 лет команда финишировала вне топ-2. В Украине Пушич завоевал одно чемпионство и два Кубка.

После матча Пушич явно попрощался со своим тренерским штабом.