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Испания
24 мая 2025, 20:46 | Обновлено 24 мая 2025, 20:47
1154
0

У кого 8.1? Известна оценка Лунина за финальный матч сезона Реала в Ла Лиге

Украинец отыграл на ноль против «Реал» Сосьедад

24 мая 2025, 20:46 | Обновлено 24 мая 2025, 20:47
1154
0
У кого 8.1? Известна оценка Лунина за финальный матч сезона Реала в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 24 мая, прошел матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Победу в матче одержал «Реал» – 2:0.

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе, отыграл на ноль и сделал один сейв. После завершения матча авторитетный портал WhoScored поставил украинцу оценку 7.0.

Героем матча был признан хавбек «королевского клуба» Арда Гюлер, который получил наивысший балл – 8.1.

Оценки матча Реал Мадрид – Реал Сосьедад от WhoScored

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WhoScored Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал Сосьедад оценки Андрей Лунин Арда Гюлер
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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