Испания24 мая 2025, 20:46 | Обновлено 24 мая 2025, 20:47
1154
0
У кого 8.1? Известна оценка Лунина за финальный матч сезона Реала в Ла Лиге
Украинец отыграл на ноль против «Реал» Сосьедад
24 мая 2025, 20:46 | Обновлено 24 мая 2025, 20:47
1154
0
В субботу, 24 мая, прошел матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Победу в матче одержал «Реал» – 2:0.
Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе, отыграл на ноль и сделал один сейв. После завершения матча авторитетный портал WhoScored поставил украинцу оценку 7.0.
Героем матча был признан хавбек «королевского клуба» Арда Гюлер, который получил наивысший балл – 8.1.
Оценки матча Реал Мадрид – Реал Сосьедад от WhoScored
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 мая 2025, 07:47 2
Карло готов дать шанс Андрею Лунину
Футбол | 24 мая 2025, 19:18 1
Мадридцы обыграли «Реал» Сосьедад
Футбол | 24.05.2025, 12:10
Теннис | 24.05.2025, 14:51
Футбол | 23.05.2025, 21:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.05.2025, 09:28 7
22.05.2025, 20:15 42
23.05.2025, 11:24
22.05.2025, 20:05 2
22.05.2025, 17:09
22.05.2025, 22:37
23.05.2025, 09:00 2
23.05.2025, 07:00 3