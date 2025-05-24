У кого 8.1? Известна оценка Лунина за финальный матч сезона Реала в Ла Лиге

В субботу, 24 мая, прошел матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Победу в матче одержал «Реал» – 2:0.

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе, отыграл на ноль и сделал один сейв. После завершения матча авторитетный портал WhoScored поставил украинцу оценку 7.0.

Героем матча был признан хавбек «королевского клуба» Арда Гюлер, который получил наивысший балл – 8.1.

Оценки матча Реал Мадрид – Реал Сосьедад от WhoScored