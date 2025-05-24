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Украина. Первая лига
24 мая 2025, 15:49 |
772
0

СК Полтава победу над Металлистом посвятила главному тренеру

СК «Полтава» обеспечила себе выход в УПЛ

24 мая 2025, 15:49 |
772
0
СК Полтава победу над Металлистом посвятила главному тренеру
СК Полтава. Владимир Сысенко

В чемпионской группе Первой лиги прошли матчи последнего тура. Харьковский «Металлист» в Ужгороде принимал «Полтаву».

СК «Полтава» одержала победу со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Евгений Стрельцов.

В турнирной таблице СК «Полтава» заняла второе место. Команда получила прямую путевку в УПЛ.

После матча с прессой пообщался ассистент главного тренера Игорь Тимченко. Он сказал, что эту победу команда посвятила главному тренеру Владимиру Сысенко, которого не было на матче в Ужгороде из-за болезни.

«Мы весь год работали в очень тяжелых обстоятельствах. Этот результат – это заслуга нашего главного тренера. Оказывается, можно просто любить футбол и профессионально к нему относиться. И при маленьком бюджете получать результат. Эту победу посвящаем главному тренеру. Очень его любим и ждем», – сказал Тимченко.

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Полтава Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Владимир Сысенко Игорь Тимченко
Сергей Турчак Источник: Telegram
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