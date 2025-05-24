Чемпионат Украины24 мая 2025, 23:13 |
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Кучер сообщил, кто теперь будет тренировать Черноморец после вылета из УПЛ
Александр останется в команде
24 мая 2025, 23:13 |
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Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер высказался о своем будущем в украинской команде.
«Вести разговоры по этому поводу пока не вижу смысла. Скажу лишь, что мой контракт с клубом заключен и на следующий сезон», – отметил Кучер.
По результатам текущего сезона «Черноморец» набрал наименьшее количество очков среди всех команд УПЛ (23) и вылетел в Первую Лигу.
В последнем матче сезона подопечные Александра Кучера сыграли в ничью с серебряным призером текущего сезона УПЛ «Александрией» – 0:0.
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