Кучер сообщил, кто теперь будет тренировать Черноморец после вылета из УПЛ

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер высказался о своем будущем в украинской команде.

«Вести разговоры по этому поводу пока не вижу смысла. Скажу лишь, что мой контракт с клубом заключен и на следующий сезон», – отметил Кучер.

По результатам текущего сезона «Черноморец» набрал наименьшее количество очков среди всех команд УПЛ (23) и вылетел в Первую Лигу.

В последнем матче сезона подопечные Александра Кучера сыграли в ничью с серебряным призером текущего сезона УПЛ «Александрией» – 0:0.