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  4. Кучер сообщил, кто теперь будет тренировать Черноморец после вылета из УПЛ
Чемпионат Украины
24 мая 2025, 23:13 |
1103
0

Кучер сообщил, кто теперь будет тренировать Черноморец после вылета из УПЛ

Александр останется в команде

24 мая 2025, 23:13 |
1103
0
Кучер сообщил, кто теперь будет тренировать Черноморец после вылета из УПЛ
ФК Чорноморець. Александр Кучер

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер высказался о своем будущем в украинской команде.

«Вести разговоры по этому поводу пока не вижу смысла. Скажу лишь, что мой контракт с клубом заключен и на следующий сезон», – отметил Кучер.

По результатам текущего сезона «Черноморец» набрал наименьшее количество очков среди всех команд УПЛ (23) и вылетел в Первую Лигу.

В последнем матче сезона подопечные Александра Кучера сыграли в ничью с серебряным призером текущего сезона УПЛ «Александрией» – 0:0.

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Александр Кучер Черноморец Одесса инсайд Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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