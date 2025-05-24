ФОТО. Бейлек в полете пыталась вернуть мяч на половину Стародубцевой
Выступление чешской теннисистки подарило один из лучших снимков недели
Одну из самых громких сенсаций квалификационного раунда Ролан Гаррос сотворила чешская юниорка Сара Бейлек, которая выбила первую сеяную украинку Юлию Стародубцеву – 6:0, 6:4.
Выступление чешской теннисистки, по мнению официального сайта турнира, также подарило один из лучших снимков недели.
На снимке 19-летняя Бейлек практически в воздухе, находясь полностью в горизонтальном положении, пытается оставить мяч в игре. Ведя 6:0, 5:1, она оформила победу лишь с седьмого матчбола.
В первом раунде основной сетки Ролан Гаррос украинка Марта Костюк (WTA 26) сыграет против чешки Сары Бейлек (WTA 193).
Фото. Андре Феррейра / FFT. Сара Бейлек пытается отбить подачу Юлии Стародубцевой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч начнется 24 мая в 12:00 по Киеву
Гвардиола хотел подписать в «Манчестер Сити» Дани Ольмо