ФОТО. Бейлек в полете пыталась вернуть мяч на половину Стародубцевой

Одну из самых громких сенсаций квалификационного раунда Ролан Гаррос сотворила чешская юниорка Сара Бейлек, которая выбила первую сеяную украинку Юлию Стародубцеву – 6:0, 6:4.

Выступление чешской теннисистки, по мнению официального сайта турнира, также подарило один из лучших снимков недели.

На снимке 19-летняя Бейлек практически в воздухе, находясь полностью в горизонтальном положении, пытается оставить мяч в игре. Ведя 6:0, 5:1, она оформила победу лишь с седьмого матчбола.

В первом раунде основной сетки Ролан Гаррос украинка Марта Костюк (WTA 26) сыграет против чешки Сары Бейлек (WTA 193).

Фото. Андре Феррейра / FFT. Сара Бейлек пытается отбить подачу Юлии Стародубцевой.