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  4. ФОТО. Бейлек в полете пыталась вернуть мяч на половину Стародубцевой
Ролан Гаррос
24 мая 2025, 14:54 | Обновлено 24 мая 2025, 15:31
430
1

ФОТО. Бейлек в полете пыталась вернуть мяч на половину Стародубцевой

Выступление чешской теннисистки подарило один из лучших снимков недели

24 мая 2025, 14:54 | Обновлено 24 мая 2025, 15:31
430
1
ФОТО. Бейлек в полете пыталась вернуть мяч на половину Стародубцевой
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Бейлек

Одну из самых громких сенсаций квалификационного раунда Ролан Гаррос сотворила чешская юниорка Сара Бейлек, которая выбила первую сеяную украинку Юлию Стародубцеву – 6:0, 6:4.

Выступление чешской теннисистки, по мнению официального сайта турнира, также подарило один из лучших снимков недели.

На снимке 19-летняя Бейлек практически в воздухе, находясь полностью в горизонтальном положении, пытается оставить мяч в игре. Ведя 6:0, 5:1, она оформила победу лишь с седьмого матчбола.

В первом раунде основной сетки Ролан Гаррос украинка Марта Костюк (WTA 26) сыграет против чешки Сары Бейлек (WTA 193).

Фото. Андре Феррейра / FFT. Сара Бейлек пытается отбить подачу Юлии Стародубцевой.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Обсервер Влад
Не лестіть собі, ніяка це не сенсація, а тим більше не "найгучніша"
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