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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 14:21 |
1497
0

В Александрии рассказали, что будет с клубом во время трансферного окна

Иван Телько сообщил, что «горожане» готовы к любому развитию событий

24 мая 2025, 14:21 |
1497
0
В Александрии рассказали, что будет с клубом во время трансферного окна
ФК Александрия

Спортивный директор «Александрии» Иван Телько поделился мнением о планах клуба во время летнего трансферного окна. В сезоне 2024/25 подопечные Руслана Ротаня впервые в своей истории завоевали серебряные медали:

– Большинство игроков «Александрии» заходят в последний год по контракту. У руководства есть видение между сохранением лидеров под еврокубки или желание на хайпе всех распродать?

– У нас есть несколько сценариев развития событий. Как вы понимаете, ключевым будет вопрос будущего Руслана Петровича (Ротаня – прим). Мы готовы к любому развитию событий.

– Ваши футболисты точно будут на слуху в межсезонье...

– Никакого официального предложения по кому-то из игроков у нас нет. Есть множество звонков в стиле: Сколько вы хотели бы получить за какого-нибудь игрока? Эта работа ведется не только при открытом трансферном окне.

– При благоприятном сценарии «Александрия» сегодняшнего образца может больше?

– Если остается тренер, дальше будет зависеть от исполнителей и кто придет на замену тем игрокам, которые покинут клуб. Уйдет Ермаков, надо подумать о вратаре, кем заменить Калюжного и так далее. Мы смотрели игроков на каждую позицию, держа в уме то, что могут уйти лидеры. Летом нужно будет принимать решение клубу, как реагировать на те или иные вызовы, – сообщил Телько.

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Александрия Иван Телько Руслан Ротань Иван Калюжный Георгий Ермаков трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: XSport
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