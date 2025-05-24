В Александрии рассказали, что будет с клубом во время трансферного окна

Спортивный директор «Александрии» Иван Телько поделился мнением о планах клуба во время летнего трансферного окна. В сезоне 2024/25 подопечные Руслана Ротаня впервые в своей истории завоевали серебряные медали:

– Большинство игроков «Александрии» заходят в последний год по контракту. У руководства есть видение между сохранением лидеров под еврокубки или желание на хайпе всех распродать?

– У нас есть несколько сценариев развития событий. Как вы понимаете, ключевым будет вопрос будущего Руслана Петровича (Ротаня – прим). Мы готовы к любому развитию событий.

– Ваши футболисты точно будут на слуху в межсезонье...

– Никакого официального предложения по кому-то из игроков у нас нет. Есть множество звонков в стиле: Сколько вы хотели бы получить за какого-нибудь игрока? Эта работа ведется не только при открытом трансферном окне.

– При благоприятном сценарии «Александрия» сегодняшнего образца может больше?

– Если остается тренер, дальше будет зависеть от исполнителей и кто придет на замену тем игрокам, которые покинут клуб. Уйдет Ермаков, надо подумать о вратаре, кем заменить Калюжного и так далее. Мы смотрели игроков на каждую позицию, держа в уме то, что могут уйти лидеры. Летом нужно будет принимать решение клубу, как реагировать на те или иные вызовы, – сообщил Телько.