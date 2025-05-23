Клуб УПЛ может сыграть матчи еврокубков на арене, которую открыли в 2025

Делегация ФК «Александрия» посетила стадионы в Польше, на которых, предположительно, будет играть команда в квалификации Лиги конференций УЕФА.

Представители украинской команды просмотрели два варианта:

1. «Арена Катовице». Стадион в городе Катовице на юге Польши. Построен в 2025 году. Вмещает 15 048 зрителей. Домашняя арена команды ГКС «Катовице», которая выступает в польской Экстраклясе.

2. Городской стадион Тыхы. Стадион был построен и открыт в 1970 году. Реконструирован в 2015 году. Вмещает 15 300 зрителей. Домашний стадион команды «ГКС» Тыхы, которая выступает в Первом дивизионе польского футбола.

Летом 2017 года Тыхы был одним из шести городов Польши, которые принимали молодежный чемпионат Европы по футболу. В 2019 году стадион принимал матчи в рамках Молодежного чемпионата мира по футболу. В 2023 году на арене проходили поединки квалификации в групповой этап Лиги конференции с участием полтавской «Ворсклы».