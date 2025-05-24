Определен лучший игрок АПЛ сезона 2024/25
Им стал Мохамед Салах
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах официально признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги 2024/25.
В нынешней кампании 32-летний футболист переписал с десяток рекордов чемпионата Англии, в том числе по количеству голевых действий за один сезон - 46 (28 голов и 18 ассистов).
Также Мохамед Салах помог «Ливерпулю» завоевать второй за последние 5 лет чемпионский титул и первый под руководством Арне Слота.
ВИДЕО. Определен лучший игрок АПЛ сезона 2024/25
⚽️ 28 goals— Premier League (@premierleague) May 24, 2025
🅰️ 18 assists
👑 1 Mo Salah pic.twitter.com/gRiFqS9Jb4
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