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Англия
24 мая 2025, 13:54 |
670
1

Определен лучший игрок АПЛ сезона 2024/25

Им стал Мохамед Салах

24 мая 2025, 13:54 |
670
1
Определен лучший игрок АПЛ сезона 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах официально признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги 2024/25.

В нынешней кампании 32-летний футболист переписал с десяток рекордов чемпионата Англии, в том числе по количеству голевых действий за один сезон - 46 (28 голов и 18 ассистов).

Также Мохамед Салах помог «Ливерпулю» завоевать второй за последние 5 лет чемпионский титул и первый под руководством Арне Слота.

ВИДЕО. Определен лучший игрок АПЛ сезона 2024/25

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Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу лучший игрок
Дмитрий Вус Источник: Английская Премьер-лига
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Andromed
ну в принципі ще зимою було зрозуміло що саме Салах виграє цю нагороду
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