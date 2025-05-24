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  4. Экс-тренер Колоса возглавит молодежную команду Зари
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 12:52 |
311
0

Экс-тренер Колоса возглавит молодежную команду Зари

Ярослав Вишняк вскоре может закончить с «творческим отпуском»

24 мая 2025, 12:52 |
311
0
Экс-тренер Колоса возглавит молодежную команду Зари
ФК Колос. Ярослав Вишняк

42-летний экс-наставник «Колоса» Ярослав Вишняк вскоре может получить новую работу, сообщает блогер Игорь Бурбас.

По его данным, Вишняк уже нашел себе новую команду. Начиная со следующего сезона, специалист будет работать главным тренером молодежной команды «Зари».

Что правда, источник не уточняет, идет ли речь о «Заре» U-19 или же о «Заре» U-21, так как в следующем сезоне вернется соревнование чемпионата U-21, который не проводился с 2021 года.

Вишняк в апреле 2024 года был уволен с поста главного тренера «Колоса», после чего до середины мая нынешнего года являлся вице-президентом клуба из Ковалевки.

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Ярослав Вишняк Заря Луганск Заря Луганск U-19 Заря Луганск U-21 назначение тренера Колос Ковалевка
Алексей Сливченко Источник: Игорь Бурбас
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