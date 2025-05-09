УАФ вернет чемпионат U-21. И будет новый формат чемпионата U-19

Технический директор УАФ Игорь Дедышин подтвердил, что скором времени в Украине вернется чемпионат U-21, который не проводился с 2021 года.

Ранее это было требование наставника сборной Украины Сергея Реброва.

«Поддержали идею восстановить чемпионат U-21. Это актуальный вопрос для игроков, которые не проявили себя на уровне U-19, но играть там уже не могут. Для клубов это удобный механизм, чтобы давать игрокам возможность восстановиться после травм. И те, кто не имеет много практики, могут получить время в U-21», – сказал Дедышин.

Кроме того, Дедишин заявил, что вместо чемпионата U-19, в котором участвует только команды УПЛ, будет открытая лига, куда могут заявиться все клубы с командами U-19 – не обязательно быть в УПЛ.