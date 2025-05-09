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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 16:28 |
944
3

УАФ вернет чемпионат U-21. И будет новый формат чемпионата U-19

Дедышин рассказал о решении УАФ и УПЛ

09 мая 2025, 16:28 |
944
3
УАФ вернет чемпионат U-21. И будет новый формат чемпионата U-19
ФК Шахтер

Технический директор УАФ Игорь Дедышин подтвердил, что скором времени в Украине вернется чемпионат U-21, который не проводился с 2021 года.

Ранее это было требование наставника сборной Украины Сергея Реброва.

«Поддержали идею восстановить чемпионат U-21. Это актуальный вопрос для игроков, которые не проявили себя на уровне U-19, но играть там уже не могут. Для клубов это удобный механизм, чтобы давать игрокам возможность восстановиться после травм. И те, кто не имеет много практики, могут получить время в U-21», – сказал Дедышин.

Кроме того, Дедишин заявил, что вместо чемпионата U-19, в котором участвует только команды УПЛ, будет открытая лига, куда могут заявиться все клубы с командами U-19 – не обязательно быть в УПЛ.

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Игорь Дедышин Украинская ассоциация футбола Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу U-19 чемпионат Украины по футболу U-21
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 3
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василь бруховський
Яка дурня!!! Не проявили себе в U 19, а в U 21 прямо розквітнуть! Є нижчі ліги, нехай грають, розвиваються .
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0
Roman
навіщо відновлювати ю-21, команди які мають бажання можуть створити дублі в перші чи другі лізі і грати в матчах де є реальна боротьба. А ю-21 буде типу товариським турніром, де багато команд будуть виставляти тих хто є - бо мусять грати в тому турнірі(і не у всіх є такі фінанси щоб крім головної та ю-19 утримувати ще й ю-21).
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0
protasov_lyopu_dadaj
Правильно. 
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