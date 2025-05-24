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Италия
24 мая 2025, 12:49 |
1086
0

Украинский футболист рассказал, почему выбрал Серию B, а не киевское Динамо

Максим Иванов поделился мнением о своем переходе в итальянскую «Сампдорию»

24 мая 2025, 12:49 |
1086
0
Украинский футболист рассказал, почему выбрал Серию B, а не киевское Динамо
ФК Сампдория. Максим Иванов

Футболист итальянской «Сампдории» и сборной Украины U-16 Максим Иванов рассказал о своем переходе в Серию B, а также признался, что к нему был интерес со стороны киевского «Динамо»:

– Как ты оказался в Италии?

– После удачного матча с «Шахтером» начали звонить агенты, предлагали подписать контракт. Я выиграл чемпионат Киева по легкой атлетике. Поделился новостью в соцсетях. Поехал на чемпионат Украины. В Болгарии стал лучшим игроком футбольного турнира.

Появились просмотры. Сначала была «Фиорентина». Ехал на три дня, но пробыл целых три недели. Они выбирают по следующим критериям: скорость, дриблинг, тактика, удары. Все это есть. Проблема заключалась в том, что нужно быть более эгоистичным в штрафной, а не отдавать партнерам. Меня в «Колосе» учили больше отдавать, играть на команду.

В Италии никто не даст пас в штрафной соперника. Там требовали, чтобы больше брал на себя. В «Фиорентине» не результат главный на юношеском уровне, а индивидуальные показатели. Долго думали, но все же не оставили. Я расстроился, но на следующий день позвонили по телефону из «Сампдории». Фактически забрали без просмотра.

– Не было ли старшно ехать из Украины в Италию в 14 лет?

– Не было никаких проблем. Было желание прогрессировать, развиваться, выйти на новый уровень. Ничего не боялся.

– А из Украины предложения были?

– Мы удачно сыграли с «Шахтером» – 1:1. Я заработал и реализовал пенальти, после чего появился интерес от «Динамо». Но я больше ориентировался на Европу, – рассказал Иванов.

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чемпионат Италии по футболу Сампдория Серия B
Николай Титюк Источник: Футбол 24
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