Источник: клуб Серии А подписал контракт с вингером Колоса
15-летний Максим Иванов продолжит карьеру в «Сампдории»
Украинский вингер ковалевского «Колоса» Максим Иванов станет игроком итальянской «Сампдории», сообщает издание Legioners.ua.
По информации источника, клуб Серии А подписал с 15-летним футболистом контракт, который будет действовать в течение одного сезона.
Фланговый полузащитник будет выступать за юниорскую команду «Сампдории» (возрастная категория до 16 лет).
Последним украинским футболистом в составе «Сампдории» был нынешний нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга. В сезоне 2021/22 он на правах аренды провел полгода в Италии, но сыграл лишь 1 матч и не отметился результативными действиями.
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