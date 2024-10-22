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  4. Источник: клуб Серии А подписал контракт с вингером Колоса
Италия
22 октября 2024, 11:48 |
624
0

Источник: клуб Серии А подписал контракт с вингером Колоса

15-летний Максим Иванов продолжит карьеру в «Сампдории»

22 октября 2024, 11:48 |
624
0
Источник: клуб Серии А подписал контракт с вингером Колоса
Legioners.ua. Максим Иванов

Украинский вингер ковалевского «Колоса» Максим Иванов станет игроком итальянской «Сампдории», сообщает издание Legioners.ua.

По информации источника, клуб Серии А подписал с 15-летним футболистом контракт, который будет действовать в течение одного сезона.

Фланговый полузащитник будет выступать за юниорскую команду «Сампдории» (возрастная категория до 16 лет).

Последним украинским футболистом в составе «Сампдории» был нынешний нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга. В сезоне 2021/22 он на правах аренды провел полгода в Италии, но сыграл лишь 1 матч и не отметился результативными действиями.

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Дмитро Вербинський Источник: Legioners.ua
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