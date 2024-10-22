Источник: клуб Серии А подписал контракт с вингером Колоса

Украинский вингер ковалевского «Колоса» Максим Иванов станет игроком итальянской «Сампдории», сообщает издание Legioners.ua.

По информации источника, клуб Серии А подписал с 15-летним футболистом контракт, который будет действовать в течение одного сезона.

Фланговый полузащитник будет выступать за юниорскую команду «Сампдории» (возрастная категория до 16 лет).

Последним украинским футболистом в составе «Сампдории» был нынешний нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга. В сезоне 2021/22 он на правах аренды провел полгода в Италии, но сыграл лишь 1 матч и не отметился результативными действиями.