Дал один совет. Президент Оболони прокомментировал работу главного тренера

23 мая состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились два киевских коллектива – «Оболонь» одержала победу над «Левым Берегом» с минимальным счетом 1:0.

После завершения поединка президент «Оболони» Александр Слободян прокомментировал работу главного тренера Сергея Шищенко, который сумел улучшить результаты команды:

«Сергей Шищенко был известен в свое время как футболист, и даже становился лучшим бомбардиром чемпионата в одном из сезонов. Я считаю, что именно игроки атакующего плана в большей степени способны быть хорошими тренерами. Он проявил себя, думаю, с положительной стороны. Многие обратили на это внимание – не только мы, не только вы, футбольные эксперты. Думаю, его тоже ждет хорошее футбольное будущее.

Я уже четверть века являюсь президентом футбольного клуба «Оболонь». Работал со многими тренерами, игроками, имею значительный опыт. Поэтому я в разговоре с Шищенко посоветовал использовать больше игровых схем, чтобы мы пользовались не только одной. Думаю, он понимает это. Поскольку соперники еще не научились хорошо играть против этой схемы, поэтому он практиковал в последних матчах именно 5-3-2», – рассказал Слободян.