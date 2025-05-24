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  4. Дал один совет. Президент Оболони прокомментировал работу главного тренера
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 12:31 |
540
1

Дал один совет. Президент Оболони прокомментировал работу главного тренера

Александр Слободян оценил результат Сергея Шищенко после матча 30-го тура

24 мая 2025, 12:31 |
540
1
Дал один совет. Президент Оболони прокомментировал работу главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Шищенко

23 мая состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились два киевских коллектива – «Оболонь» одержала победу над «Левым Берегом» с минимальным счетом 1:0.

После завершения поединка президент «Оболони» Александр Слободян прокомментировал работу главного тренера Сергея Шищенко, который сумел улучшить результаты команды:

«Сергей Шищенко был известен в свое время как футболист, и даже становился лучшим бомбардиром чемпионата в одном из сезонов. Я считаю, что именно игроки атакующего плана в большей степени способны быть хорошими тренерами. Он проявил себя, думаю, с положительной стороны. Многие обратили на это внимание – не только мы, не только вы, футбольные эксперты. Думаю, его тоже ждет хорошее футбольное будущее.

Я уже четверть века являюсь президентом футбольного клуба «Оболонь». Работал со многими тренерами, игроками, имею значительный опыт. Поэтому я в разговоре с Шищенко посоветовал использовать больше игровых схем, чтобы мы пользовались не только одной. Думаю, он понимает это. Поскольку соперники еще не научились хорошо играть против этой схемы, поэтому он практиковал в последних матчах именно 5-3-2», – рассказал Слободян.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Левый Берег Киев Оболонь - Левый Берег Сергей Шищенко Александр Слободян
Николай Титюк Источник: УПЛ-ТВ
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oldman
Вони реально всі думають, що щось розуміють у футболі.
За всієї поваги - чому б тобі не порадити самому собі, як захопити більшу частину ринку і не програвати Кока-Колі/Пепсі? /
Ви нє панімаєтє, ета другоє (с)
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