Реал после Модрича и Анчелотти покинет еще один знаковый игрок
Лукас Васкес уйдет после КЧМ-2025
Мадридский «Реал» запланировал большую перестройку состава.
Мадридский клуб официально объявил об уходе легенды клуба Луки Модрича и главного тренер Карло Анчелотти. По информации испанских СМИ, следующим, кто покинет «Реал» станет Лукас Васкес. У Васкеса летом завершается контракт, клубный чемпион мира станет для него последним турниром в футболке мадридского клуба.
Васкес провел в этом сезоне за «Реал» 49 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.
Ранее испанский журналист Фелипе дель Кампо поделился мыслями относительно возможного ухода из мадридского «Реала» украинского вратаря Андрея Лунина.
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