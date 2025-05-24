Реал после Модрича и Анчелотти покинет еще один знаковый игрок

Мадридский «Реал» запланировал большую перестройку состава.

Мадридский клуб официально объявил об уходе легенды клуба Луки Модрича и главного тренер Карло Анчелотти. По информации испанских СМИ, следующим, кто покинет «Реал» станет Лукас Васкес. У Васкеса летом завершается контракт, клубный чемпион мира станет для него последним турниром в футболке мадридского клуба.

Васкес провел в этом сезоне за «Реал» 49 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

Ранее испанский журналист Фелипе дель Кампо поделился мыслями относительно возможного ухода из мадридского «Реала» украинского вратаря Андрея Лунина.