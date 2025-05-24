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Испания
24 мая 2025, 01:52 | Обновлено 24 мая 2025, 01:55
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Это очень сложно. Журналист из Испании назвал преграду для трансфера Лунина

Фелипе дель Кампо оценил ситуацию с украинским голкипером Реала

24 мая 2025, 01:52 | Обновлено 24 мая 2025, 01:55
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Это очень сложно. Журналист из Испании назвал преграду для трансфера Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский журналист Фелипе дель Кампо поделился мыслями относительно возможного ухода из мадридского «Реала» украинского вратаря Андрея Лунина.

«Мы собираемся поставить его трансфер под вопрос, потому что клуб им доволен. Андрей также в восторге от «Реала» и особенно от города. Его сын – настоящий уроженец Мадрида и рад жить в столице Испании.

Но если поступит предложение, которое гарантирует ему место в стартовом составе другой топ-команды, «Реал» не будет против. Такой уход очень сложный, потому что, похоже, нет ни одной топ-команды, которая бы сказала Лунину об этом и гарантировала ему место в стартовом составе.

Так что ситуация с Луниным остается под вопросом, и выход из нее для него нелегкий», – сказал дель Кампо в эфире Radio Marca.

Ранее известный испанский журналист Хулио Мальдонадо высказался относительно игры Лунина.

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Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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