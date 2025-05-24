Это очень сложно. Журналист из Испании назвал преграду для трансфера Лунина

Испанский журналист Фелипе дель Кампо поделился мыслями относительно возможного ухода из мадридского «Реала» украинского вратаря Андрея Лунина.

«Мы собираемся поставить его трансфер под вопрос, потому что клуб им доволен. Андрей также в восторге от «Реала» и особенно от города. Его сын – настоящий уроженец Мадрида и рад жить в столице Испании.

Но если поступит предложение, которое гарантирует ему место в стартовом составе другой топ-команды, «Реал» не будет против. Такой уход очень сложный, потому что, похоже, нет ни одной топ-команды, которая бы сказала Лунину об этом и гарантировала ему место в стартовом составе.

Так что ситуация с Луниным остается под вопросом, и выход из нее для него нелегкий», – сказал дель Кампо в эфире Radio Marca.

Ранее известный испанский журналист Хулио Мальдонадо высказался относительно игры Лунина.