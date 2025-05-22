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  4. «Он это уже доказал». Известный испанский журналист высказался о Лунине
Испания
22 мая 2025, 12:28 |
515
0

«Он это уже доказал». Известный испанский журналист высказался о Лунине

Хулио Мальдонадо назвал украинца достойным дублером Тибо Куртуа

22 мая 2025, 12:28 |
515
0
«Он это уже доказал». Известный испанский журналист высказался о Лунине
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный испанский журналист Хулио Мальдонадо коротко оценил игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина.

«Я не думаю, что Лунин является каким-то феноменом. Но он показал, что может заменить Куртуа с достаточной долей уверенности», – сказал Мальдонадо на своем YouTube-канале Mundo Maldini, на который подписано 1,18 млн пользователей.

В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 13 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2030 года.

Сообщалось, что «Реал» готов отпустить Лунина за 20 млн евро.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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