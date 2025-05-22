«Он это уже доказал». Известный испанский журналист высказался о Лунине

Известный испанский журналист Хулио Мальдонадо коротко оценил игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина.

«Я не думаю, что Лунин является каким-то феноменом. Но он показал, что может заменить Куртуа с достаточной долей уверенности», – сказал Мальдонадо на своем YouTube-канале Mundo Maldini, на который подписано 1,18 млн пользователей.

В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 13 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2030 года.

Сообщалось, что «Реал» готов отпустить Лунина за 20 млн евро.